FAST.FORWARD mit KEVIN MURPHY in Berlin

Zwei Tage, prall gefüllt mit Inspiration, Trends und Zukunftsvisionen. Mehr als 2.000 Friseure aus 35 Ländern waren in die Stadt der Coolness und des Streetstyle gereist, um Kevin Murphy hautnah zu erleben. Der Session.Stylist und Kopf der Marke hatte ein zukunftsweisendes Programm zusammengestellt: KEVIN.MURPHY FAST.FORWARD.



Das im Zweijahresrhythmus geplante EuropaEvent fand in diesem Jahr nach verlängerter Coronapause als „Heimspiel“ In Berlin statt. Schauplatz war die Arena Berlin, bei der die alte Industriehalle des ehemaligen Omnibusdepots in eine brodelnde Location verwandelt wurde.



Dann erstrahlten die Spots auf dem Catwalk für das Highlight des Abends: Kevin mit seinem International Show Team on Stage. Raffinierte Handwerkskunst sowie unterhaltsame Showeinlagen begeisterten das Publikum und sprach alle Sinne an. Rund 50 Modelle präsentierten die neuesten KEVIN.MURPHY Looks und Trends für Cut, Colour und Style und gaben einen Sneak Peak auf COLOR.ME GLOSS, die Farbinnovation für den Herbst, bevor es dann hieß: it´s Partytime!



„FAST.FORWARD lässt die globale KEVIN.MURPHY Community zusammenkommen, um unsere Interpretation der Zukunft zu erleben. Unsere Haarstyling-Einflüsse stammen aus aktuellen und ikonischen Editorials, den Laufsteglooks 22/23 und nicht zu vergessen all den fantastischen internationalen Streetstyles, die durch eine starke 60er Jahre X Punk-Interpretation geprägt sind“, so Kevin Murphy.



Abgerundet wurde das zweitägige KEVIN.MURPHY Event mit einem anspruchsvollen Look & Learn Seminar mit maßgeschneiderten Techniken sowie dem FUTURE.LAB, einer mitreißenden Präsentation und Podiumsdiskussion. Dabei ging es vor allem um neue Trendströmungen mit Blick auf die Zukunft des Friseurhandwerks, für ein erfolgreiches Business, in einem sich ständig wandelnden Marktumfeld.



BELLUDIO BOUTIQUE BRANDS war mit rund 300 KEVIN.MURPHY Salonpartnern aus Deutschland in die Hauptstadt gereist und erlebte ein ganz besonderes Event: Ein inspirierendes get together für Motivation, Spaß und Austausch in der KEVIN.MURPHY Community sowie spannenden Ideen und neuen Impulsen für den Salonalltag.