COLOR.ME by KEVIN.MURPHY präsentiert die schönsten Kupfernuancen

6.44 DARK.BLONDE COPPER.INTENSE

8.44 LIGHT.BLONDE COPPER.INTENSE

10.44 PLATINUM COPPER.INTENSE

Ob Gigi Hadid, Emma Stone oder Kate Boswoth, immer mehr Celebrities verwandeln sich in dieser Saison in richtig coole „Redheads“ mit echtem WowEffekt. Die kupferroten Facetten erobern aktuell die Modewelt und läuten einen Wechsel zu warmen und lebendigen Nuancen ein.Passend dazu hat COLOR.ME by KEVIN.MURPHY seine bestehende Farbskala um COPPER.INTENSE erweitert.Inspiriert von den satten, rot-schimmernden Farbtönen der untergehenden australischen Sonne auf reflektierendem Sand mit wundervollen rotbraunen, orangefarbenen und kupferroten Facetten, bringen die 3 neuen COPPER.INTENSE Nuancen jede Persönlichkeit zum Strahlen und verleihen eine natürliche Eleganz.Die .44 Nuancierungen verkörpern Lebensfreude und bieten satte, goldene BernsteinTöne mit einer multitonalen Grauabdeckung. Die Nuancen in der Übersicht:„Unsere COPPER.INTENSE Nuancen wirken jung und kraftvoll und passen zu jedem Hauttyp. Von reicheren, dunkleren Nuancen bis hin zu den hellsten Kupfer-Blondtönen bieten sie atemberaubende Möglichkeiten für alle Haartiefen." - sagt Markengründer Kevin Murphy.Wie alle COLOR.ME-Farbtöne sind die neuen COPPER.INTENSE Nuancen honigbasiert und mit natürlich feuchtigkeitsspendenden Inhaltsstoffen wie Granatapfel, Sheabutter und Aloe Vera angereichert. Sie enthalten weder Ammoniak noch PPD und sorgen für leistungsstarke, natürlich wirkende Resultate mit multitonalem Finish und brillantem Glanz.COLOR.ME ist aus KEVIN.MURPHY´s Vision entstanden, Haarfarbe, Fashion und Hairstyling zu verschmelzen. Diese kompakte Farblinie liefert höchste Produktleistung und natürlich aussehende Farbergebnisse bei optimaler Funktionalität. COLOR.ME spendet Feuchtigkeit, verjüngt die Haarstruktur und gibt unglaublichen Glanz. Die Haarfarbe ist eine kunstvolle Mischung aus sanften und natürlich gewonnenen Inhaltsstoffen, nachhaltig entwickelt und hergestellt mit dem höchsten Respekt für Mensch, Natur und Ressourcen.COLOR.ME by KEVIN.MURPHY Farben sind PETA-zertifiziert und werden nicht an Tieren getestet.Farbdienstleistungen mit den COLOR.ME COPPER.INTENSE Nuancen sind ab sofort in ausgewählten Friseursalons erhältlich.