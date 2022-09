COLOR.ME GLOSS: Farbe für Stärke und Glanz

Volles, gesundes Haar assoziieren wir heute mit Gesundheit, Vitalität und Wohlbefinden. Zusätzlich gibt es einen Trend zu Farbe, der nur mit geringem Aufwand verbunden ist, das Haar veredelt und zugleich pflegt und kräftigt.



Vor diesem Hintergrund hat Kevin Murphy, Session Stylist und Kopf der Marke seine professionelle Haarfarbe COLOR.ME um eine neue Farboption erweitert: COLOR.ME GLOSS.



COLOR.ME GLOSS ist Farbe und Treatment in einem. Die Farbpalette ist so angelegt, dass sie eine Vielzahl an Wünschen für ein einzigartiges und individuelles Colourations-Erlebnis erfüllt.



Alle 30 demi-permanenten Nuancen sind untereinander mischbar und lassen sich durch Zugabe des pigmentfreien CLEAR pastellisieren. Sie schenken dem Haar unglaublichen Glanz, versorgen es mit tiefenwirksamer Feuchtigkeit und restrukturieren die Haarfaser.



Die sanfte und rein vegane Formulierung von COLOR.ME GLOSS beinhaltet einen fortschrittlichen Proteinkomplex pflanzlichen Ursprungs, KM.BOND².



Er wird durch Hyperfermentation von Superfood wie Reis, Linsen, Soja und Quinoa gewonnen und schafft neue Haarbindungen innerhalb des Cortex und der Schuppenschicht.



Als großes Plus wirkt KM.BOND² additiv, so dass die Ergebnisse mit jeder Anwendung besser werden; für kräftigeres, stärkeres und gesünderes Haar.



Hochreine Farbmoleküle in Kombination mit Vitamin C sorgen für leuchtende, natürlich wirkende Farbergebnisse und effektiven Farbschutz während die innovative MoistureLock-Technologie die Feuchtigkeit im Haar einschließt.



QUICK FACTS:



- Für ein leuchtendes, gleichmäßiges Farbergebnis

- 25 % kräftigeres Haar nach nur einer Anwendung*

- Füllt Strukturlücken auf, für 37 % dickeres Haar*

- Für tiefenwirksame Feuchtigkeit

- Saure Formulierung (6,9 pH)

- Keine Aufhellung des Naturpigments, daher kein Nachwuchseffekt

(15 + Wäschen)

- Für natürliches, gefärbtes, aufgehelltes Haar oder Ton-in-Ton Colour-Services



*getestet auf blondiertem Haar



„Die Key Buzzwords im Bereich Beauty sind zur Zeit ,Glow‘ und ,Gloss‘, daher komplettiert das Treatment jeden Salonbesuch. Die angenehme Textur und einfache Anwendung machen COLOR.ME GLOSS zu einem idealen Produkt, um den Dienstleistungsanteil im Salon zu erhöhen. Es verbessert die Haarqualität und sorgt für eine höhere Kundenzufriedenheit. Ihr werdet es lieben!“ - sagt Markengründer Kevin Murphy.



COLOR.ME ist aus KEVIN.MURPHY´s Vision entstanden, Haarfarbe, Fashion und Hairstyling zu verschmelzen.



Die Formulierungen von COLOR.ME GLOSS sind vegan und biologisch abbaubar. Sie sind frei von Ammoniak, PPD und MEA und werden in einem neuen und besonders energiesparenden Herstellungsprozess produziert. Die Flaschen sind aus recyceltem Altplastik, die mit 100 % erneuerbarer Energie abgefüllt werden.



COLOR.ME by KEVIN.MURPHY Farben sind PETA-zertifiziert und werden nicht an Tieren getestet.