Summer Ballet Festival - "Grand Classic Ballet" goes UNESCO?

"Schwanensee" & "Dornröschen" auf historischen Bühnen Deutschlands

Das Grand Classic Ballet überrascht seine Zuschauer dieses Jahr mit einer ganz besonderen Veranstaltung, welche Freunde von Musik, Tanz und Kultur deutschlandweit begeistern wird:



Nach der traditionellen Wintertournee, die jährlich im Dezember und Januar stattfindet, wird erstmalig auch ein Sommerevent angeboten. Im Rahmen des Summer Ballet Festival werden zwei der beliebtesten klassischen Ballette von Pjotr Iljitsch Tchaikovsky in verschiedenen Städten in Deutschland aufgeführt, darunter auch im Theater am Potsdamer Platz. Die Zuschauer erwartet eine einzigartige und unvergessliche Inszenierung von “Schwanensee” und "Dornröschen". Beide Ballettklassiker werden zu den bedeutendsten Balletten der Musikgeschichte gezählt.



Liebe, Leidenschaft, Täuschung – all diese Komponenten und noch viel mehr bietet das Ballett Schwanensee. Die Sage von Siegfried, der sich in die verwunschene Schwanenprinzessin Odette verliebt und auf tragische Art und Weise für ihr Ende sorgt, lässt kein Auge trocken. Das romantische und dramatische Ballett berührt seit über hundert Jahren die Herzen von Zuschauern und Zuschauerinnen weltweit. Auch für das Grand Classic Ballet gehört das Märchen von Siegfried und Odette zum Standardrepertoire. Diesen Sommer verzaubert Sie Schwanensee wie noch nie zuvor: Es erwartet Sie eine hochkarätige Besetzung von talentierten Tänzern und Tänzerinnen, welche die Sage der Schwäne mit Leidenschaft und Können zum Leben erweckt. Alle Tänzer und Tänzerinnen sind bei namhaften Theatern engagiert und tanzen die Choreografien mit höchster Eleganz und Anmut. Tchaikovskys bekannte Melodien, die dramatische Handlung und die Hingabe des Ensembles sorgen für ein einzigartiges Sommererlebnis. Des Weiteren werden Sie das aufwendige Bühnenbild und die großartigen Kostüme begeistern, welche von den besten Designern ihres Faches konzipiert wurden. Jedes Detail der Produktion ist genau durchdacht, um Ihnen eine unvergessliche Vorstellung zu garantieren.



Auch Dornröschen gehört seit langem zu den beliebtesten Balletten in der Theaterwelt. Im Gegensatz zu Schwanensee endet Dornröschen in einem fröhlichen Fest, bei welchem einige der bekanntesten Ballettchoreografien der Welt aufgeführt werden. Das Märchen von Aurora, welche ihr Königreich in einen ewigen Schlaf versetzt und vom Kuss eines Prinzen erlöst wird, ist aus der Kulturgeschichte nicht wegzudenken. Das Grand Classic Ballet verbindet in seiner Inszenierung mit Leichtigkeit Tradition und Modernität und schafft ein atemberaubendes Kulturerlebnis. Die Musik Tchaikovskys, die technische Präzision und Grazilität des Ballettensembles, sowie die Bühnendekorationen und Kostüme schaffen eine überzeugende Symbiose, welche Ihnen das bekannte Märchen auf bewegende Art und Weise nahebringt. Dornröschen ist eines der bekanntesten Werke von Tchaikovsky und besticht durch seine besonderen Klänge und Harmonien. Es erweckt Emotionen und bewegt Sie bis zum letzten Moment. Die Umsetzung des Ensembles steht wie keine andere für Faszination, Leichtigkeit und Perfektion.



Um den passenden Rahmen für die Ballette zu bieten, wurden die Spielstätten sorgfältig ausgewählt. Ein ganz besonderes Detail des Summer Ballet Festivals 2023 sind die Open Air Aufführungen in einzelnen Städten. Dazu gehören sowohl die Auftaktveranstaltung in Magdeburg am 27. Juli als auch die finale Aufführung in Köln am 11. & 12. August. Darüber hinaus öffnen einige der schönsten Veranstaltungsorte Deutschlands die Türen für Sie. Darunter fällt auch das Markgräfliche Opernhaus in Bayreuth, welches den Ballettaufführungen als UNESCO-Weltkulturerbe eine ganz besondere Atmosphäre verleiht. Aufgrund der einzigartigen Bühne, die dort geboten wird, führt das Grand Classic Ballet sein Sommerrepertoire gleich zweimal auf. Natürlich darf auch das Theater am Potsdamer Platz bei der Tournee nicht fehlen. Das Summer Ballet Festival verspricht ein großartiges Erlebnis für Groß und Klein und kann definitiv als Familien Event verstanden werden. Sie erleben klassisches Ballett in einem ganz neuen Licht und können sich von zwei wunderschönen Ballett-Meisterwerke verzaubern lassen.



Alle Termine auf ein Blick!



27.07.23 Magdebug (Seebühne)

- 16:00 “Dornröschen”



-20:00 “Scwanensee”



29.07.23 Bayreuth (UNESCO Weltkulturerbe Markgräfliches Opernhaus)

- 20:00 “Schwanensee”



30.07.23 Bayreuth (UNESCO Weltkulturerbe Markgräfliches Opernhaus)

- 20:00 “Schwanensee”



01.08.23 Bad Ems (Kurtheater Bad Ems) Teil des UNESCO-Welterbes

- 19:00 “Schwanensee”

02.08.23 Bad Ems (Kurtheater Bad Ems) Teil des UNESCO-Welterbes

- 19:00 “Dornröschen”

03.08.23 Bad Ems (Kurtheater Bad Ems)Teil des UNESCO-Welterbes

- 19:00 “Schwanensee”



05.08.23 Berlin (Theater am Potsdamer Platz)

- 16:00 “Dornröschen”

- 20:00 “Schwanensee”

06.08.23 Berlin (Theater am Potsdamer Platz)

-16:00 “Dornröschen”

- 20:00 “Schwanensee”



09.08.23 Wuppertal (Historisce Stadthalle Wuppertal)

- 20:00 “Schwanensee”



11.08.23 Köln (Theater am Tanzbrunnen)

- 20:00 “Schwanensee”



12.08.23 Köln (Theater am Tanzbrunnen)

- 16:00 “Dornröschen”

- 20:00 “Schwanensee”



13.08.23 Bad Nauheim (Jugendstil-Theater)

- 15:00 “Dornröschen”

- 20:00 “Schwanensee”