Schwanensee goes Open-Air

Erleben Sie die fantastische Live-Aufzeichnung des Moscow Classic Ballet aus dem Theater am Potsdamer Platz in Berlin am 10. Juli 2021 um 21:45 Uhr vor der einmaligen Eventkulisse im Freiluftkino Friedrichshain. Versetzten Sie sich im sommerlichen Glanze Berlins in die Rolle von Prinzessin Odette, die von einem bösen Zauberer in einen Schwan verwandelt wurde. Sinnlich gleiten die Schwäne über das Paket des Berliner Theaters am Potsdamer Platz. Sanft verlieren sich ihre Bewegungen im Rhythmus der Musik. Werden Sie eins mit dem Stück und fiebern Sie der Erlösung Odettes durch den Prinzen, den tapferen Held der Aufführung, entgegen.Schwanensee, der Ballett-Klassiker aus Moskau, zieht noch heute, 100 Jahre nach der Erstaufführung von Schwanensee im berühmten Bolshoi Theater, Menschen in ihren Bann. Das Tanzmärchen des russischen Erfolgskomponisten Peter Iljitsch Tschaikowsky hat Musikgeschichte geschrieben. Heute zählt es zu den bedeutendsten Werken in der nationalen und internationalen Musik- und Theaterszene. Die magische Inszenierung Schwanensee wird auf den größten Theaterbühnen der Welt gespielt, meist in verschneiter Vorweihnachtszeit. Die Aufführung im Freiluftkino Berlin, bei strahlend blauem Abendhimmel, ist eine neue Form des Balletterlebens. Seien Sie dabei und genießen Sie die Aufführung Schwanensee des Moscow Classic Ballets als einmaliges, gar unvergessliches Sommermärchen.Unter ihrem Motto „BE.entertained“ zieht das Moscow Classic Ballet seine Fans immer wieder in den Bann. Die Tänzerinnen und Tänzer, allesamt Absolventen der besten Ballettschulen in Russland, verzaubern Menschen auf den Bühnen dieser Welt. Unter der Leitung von Ballettdirektor Hasan Usmanovs entstehen Ballett-Inszenierungen erster Klasse. Das Moscow Classic Ballet ist für ihren tänzerischen Anmut und eiserne Körperdisziplin bekannt. Nur so schaffen die erfahrenen Bühnenkünstler Ballett in ihrem höchsten Niveau und von emotionaler Perfektion zu präsentieren. Namenhafte Designer und bekannte Bühnenbildner erschaffen neben einzigartigen Dekorationen einmalige Kostüme, die zu verzaubern wissen. So auch in Schwanensee, der deutschen Aufführung in Berlin aus dem Jahr 2019.Befriedigen Sie Ihre Sehnsucht nach Kunst, Gesellschaft, Musik und TanzErleben Sie am 10. Juli 2021 in einer atemberaubenden Aufführung die technische und tänzerische Perfektion des Moscow Classic Ballets. Genießen Sie Schwanensee aus dem Jahr 2019 im Sommer 2021 und kommen Sie bei der choreografischen Meisterleistung in das romantische Schwärmen. 32 Tänzerinnen schweben in weißen Tutus über den riesigen Bildschirm des Freilichtkinos Friedrichshain – ein unvergleichlicher Anblick. Der Vorverkauf ist bereits angelaufen. Karten für das Open-Air-Event bekommen Sie hier