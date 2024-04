Schwanensee Open Air

.

Magisches Ballett im Freien,



Das große Sommerspektakel in der Arena – Gärten der Welt!



28. & 29. Juni 2024 um 20 Uhr



Einladung in eine Welt, in der Kunst zum Leben erweckt wird und Ihnen ein unvergleichliches Erlebnisbietet.



Das Grand Classic Ballet belebt erneut den alten Trend von Open-Air-Aufführungen, der jedem Auftritt eine einzigartige Note verleiht. Künstlerische Eleganz des Tanzes gepaart mit Live-Musik in einer idyllischen Atmosphäre.



Für unsere Aufführung von "Schwanensee" haben wir uns von der wundervollen Tradition des griechischen Amphitheaters inspirieren lassen.

Stellen Sie sich vor: ein Sommergarten, die kühle Abendluft, der Klang eines Live-Orchesters und die gefühlvolle Musik von Tschaikowski. Zeitlos, atemberaubend!

Tauchen Sie ein in die zauberhafte Welt des Balletts, denn jede Bewegung der Künstler ist von Leidenschaft und höchstem Professionalismus erfüllt.

Wir laden Sie ein, Teil dieses einzigartigen Ereignisses zu werden, das lange in Ihrer Erinnerung bleiben und Ihnen unvergessliche Eindrücke bescheren wird. Schließen Sie sich uns an und erleben Sie die ganze Tiefe und Schönheit des klassischen Balletts in der einzigartigen Atmosphäre eines Sommerabends.



Die Aufführung findet in der Open-Air Arena am 28. & 29. Juni, um 20 Uhr in den Gärten der Welt statt, die Platz für bis zu 5.000 Personen bietet. Der Eingang befindet sich am Blumenberger Damm 44. Diese einzigartige Veranstaltung bildet einen Höhepunkt des jährlichen Kulturprogramms in den Gärten der Welt, den Besuchern der Ballettaufführung ermöglicht es ab 12:00 Uhr die internationale Gartenkunst und einem breiten Angebot an Freizeitmöglichkeiten zu erkunden. Entdecken Sie zwischen exotischen Blumen und Pflanzen elf Themengärten und neun internationale Gartenkabinette, sowie Spielplätze für Familien mit Kindern, darunter ein Wasserspielplatz und eine Gastronomische Vielfalt. Die Gärten der Welt bieten eine Weltreise voller Erlebnissen am Rande von Berlin!

(lifePR) (