Beauty Hills begeistert mit Innovation, Expertise und Zukunftsvisionen

Beauty Hills Cosmetics GmbH

Beauty Hills - The Science of Beauty

Beauty Hills steht für eine neue Generation der Hautpflege, in der wissenschaftliche Innovation auf luxuriöse Pflege trifft. Seit der Gründung im Jahr 2007 entwickelt das Unternehmen in Deutschland hochwertige Systemkosmetik-Produkte, die individuell auf die Bedürfnisse unterschiedlicher Hauttypen abgestimmt sind. Im Mittelpunkt steht das exklusive 5-Stufen-System, das die Haut Schicht für Schicht versorgt - von der Reinigung bis zum effektiven Abschluss.



Die Vision von Beauty Hills ist klar: Jeder Mensch verdient gesunde, strahlende Haut - unabhängig von Alter, Hautzustand oder Lebensstil. Deshalb kombinieren die Produkte modernste dermatologische Erkenntnisse mit ausgewählten Wirkstoffen wie Hyaluronsäure, Peptiden oder Fruchtsäuren. Das Ergebnis sind sofort sichtbare Effekte und eine nachhaltige Hautverbesserung.



Beauty Hills setzt auf Verantwortung und Qualität: Die Formulierungen sind frei von Parabenen, Silikonen und unnötigen Zusätzen - entwickelt und produziert in Deutschland.



Mit einem umfangreichen Sortiment für Endverbraucherinnen und einem starken Partnerprogramm für Kosmetikinstitute ist Beauty Hills heute eine feste Größe im Bereich hochwertiger, professioneller Hautpflege.



Weitere Informationen unter: www.beautyhills.de

