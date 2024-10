Beauty Travels 24 bietet hochwertige bezahlbare Zahnästhetik-Lösungen in Istanbul inkl. Aufenthalt

Attraktive und gesunde Zähne zu erschwinglichen Preisen für internationale Patienten – Beauty Travels 24 macht dies seit 2006 mit einem umfassenden Angebot in der Zahnästhetik möglich. Mit modernster Technologie und einem durchdachten Ablauf bietet das Unternehmen hochqualitative Lösungen zu bezahlbaren Preisen, die speziell auf komplexe Behandlungen wie Zahnimplantate abgestimmt sind.Zahnmedizinische Eingriffe, die in Deutschland oft mehrere Monate und zahlreiche Termine erfordern, werden bei Beauty Travels 24 deutlich beschleunigt. Patienten profitieren von einem effizienten Behandlungsablauf, der auf zwei Aufenthalte in Istanbul verteilt ist: Der erste Aufenthalt dauert drei Tage, der zweite je nach Bedarf vier bis sechs Tage. So ist die gesamte Behandlung innerhalb von drei Monaten abgeschlossen, mit erheblicher Zeitersparnis und finanziellen Vorteilen.Die Verwendung erstklassiger Materialien und international renommierter Markenprodukte wie Straumann gehört ebenso zu den Standards von Beauty Travels 24 wie eine Garantie von bis zu zehn Jahren auf viele Leistungen. „Wir möchten jedem Patienten die besten Bedingungen und maximale Sicherheit bieten – ohne Kompromisse bei der Qualität“, erklärt Derya Gezer, Geschäftsführerin und Mitbegründerin von Beauty Travels 24.Neben der hohen Behandlungsqualität bietet Istanbul eine facettenreiche Kulisse für die Aufenthalte der Patienten. Beauty Travels 24 ermöglicht seinen Kunden nicht nur eine erstklassige Versorgung, sondern auch die Gelegenheit, zwei Aufenthalte in der pulsierenden Metropole Istanbul zu erleben. Die Kombination aus medizinischer Versorgung und kultureller Vielfalt macht die Behandlungen zu einem einzigartigen Erlebnis.