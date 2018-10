Die exklusivste Hochzeitslocation in Berlin-Brandenburg 2019

01.10.18

Das Feuershowpaar Beauty & Fire ist stets auf der Suche nach extravaganten und wirklich herausragenden Hochzeitslocations, die den anfragenden Hochzeitspaaren empfohlen werden können. Dabei ist das bekannte Feuershowteam schon oft auf exquisite und außergewöhnliche Orte wie z.B. den altenoder aber dasbei Neuhardenberg gestoßen.Der ultimative Tipp aber für eine Hochzeit 2019 ist jetzt jedoch endlich gefunden.Vergessen Sie Gutshöfe, die sich "Schloss" nennen, wo evtl. mehrere Hochzeiten an einem Abend stattfinden. Bei unserem absoluten Tipp sind Sie garantiert einzigartig und exclusiv!Herzlich Willkommen im herzoglichen Schloss Marquardt bei Potsdam!Es ist ein, denn diese Location ist erst kürzlich aus dem Dornröschenschlaf erwacht. Immer wieder wurde dieses Schloss zu einer würdigen Filmkulisse bekannter Film- und Fernsehproduktionen herangezogen.Castlemanager Christian Schulze lässt momentan nur eine Hochzeit am Wochenende zu, also warten Sie nicht zu lange, um sich diese Location für Ihrezu sichern!Das Areal umfasst sage und schreibe 14 Hektar und wurde 1795 im Stil eines englischen Landschaftsparks angelegt. Im Jahre 1823 wurde es nach Zeichnungen des berühmten Landschaftsarchitektenfür die Familie von Bischoffwerder überarbeitet.Das Schloss selbst versprüht einen gewissenim positiven Sinne, denn das Erdgeschoss mit Saal, Foyer, Damen- und Herrenzimmer sowie die große Seeterrasse mit malerischem Blick zumwurden vor 5 Jahren denkmalgerecht restauriert.Man findet hier zahlreiche endlose Wiesen, künstlich angelegte Wasserläufe und Teiche. Der Park ist für Jedermann frei zugänglich, Eintritt frei. In den Sommermonaten kann man sogar die Badestelle zum Schwimmen nutzen und Parkplätze sind endlos vorhanden.Er bietet sich aber nicht nur für Spaziergänge an, sondern eben auch für eine perfekte Hochzeitsfeuershow vom Team Beauty & Fire. Hier imfindet man nahezu alles, was man in Berlin schmerzlich vermisst, wenn man z.B. im Sommer bei mehr als 25 Grad Celsius die Fenster und Türen wegen Lärmschutz nach 22 Uhr schließen muss, raubt einem hier keiner die Luft zum Atmen!Lassen Sie sich am besten vom Castlemanager und Weddingplanner Chrisitan Schulze beraten – er hat alle Hochzeitsdienstleister an einer Hand und verfügt über viel Erfahrung, damit Ihr schönster Tag für immer in Erinnerung bleibt.