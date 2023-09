Berufsverband kümmert sich mit Siegeln um die Sichtbarkeit von Qualität. Für Menschen und Produkte im L&D Bereich.

Business Trainer:innen und -Coaches sind Experten in ihren jeweiligen Fachgebieten, die in der Regel eine spezifische Expertise und umfassende Ausbildungen vorweisen können. Trotzdem handelt es sich bei ihren Berufsbezeichnungen nicht um rechtlich geschützte Titel. In dieser Hinsicht ist die Rolle des Berufsverbandes von unschätzbarem Wert, da er dazu beiträgt, Fachleute auf diesem Gebiet zu identifizieren.Der Berufsverband für Training, Beratung und Coaching (BDVT) ist eine solche Organisation, die sich der Unterstützung und Anerkennung von qualifizierten Fachleuten auf diesem Gebiet widmet. BDVT geprüfte Business Trainer:innen und -Coaches haben strenge Anforderungen erfüllt, darunter umfangreiche Ausbildungen und die erfolgreiche Absolvierung anspruchsvoller Prüfungen. Diese Zertifizierungen sind ein klares Zeichen für Engagement und Professionalität. Neu ist, dass der BDVT mit der „Offenen Prüfung“ für Business Trainer:innen und -Coaches, deren Ausbildung bereits mehr als fünf Jahre zurück liegt, nun eine Zertifizierung anbietet, die unabhängig von einer Mitgliedschaft ist."BDVT-zertifizierte Business Trainer:innen und -Coaches zeichnen sich durch ihre hohe fachliche Kompetenz und ihre Verpflichtung zur kontinuierlichen Weiterbildung aus", erklärt Stephan Gingter, Präsident des BDVT. "Durch die Auswahl eines zertifizierten Experten/einer Expertin aus unserem Verband können Unternehmen und Einzelpersonen sicher sein, dass sie qualitativ hochwertige Dienstleistungen erhalten."Darüber hinaus bietet der BDVT unabhängige Zertifizierungen in Form von Siegeln für Trainings, Fortbildungen oder Methoden und seit neuestem auch Tools an. Damit bestätigt der Berufsverband die hohe Qualität der Produkte.Der BDVT fordert Unternehmen und Einzelpersonen dazu auf, bei der Auswahl von Trainer:innen und -Coaches auf die Zertifizierung und Mitgliedschaft in Berufsverbänden zu achten. Dies hilft nicht nur dabei, die Qualität der Dienstleistungen zu gewährleisten, sondern auch diejenigen Fachleute zu unterstützen, die sich kontinuierlich für Exzellenz in ihrer Branche engagieren.Um die Qualität und Professionalität in der Branche sicherzustellen, ist es darüber hinaus von entscheidender Bedeutung, dass Business Trainer:innen und -Coaches in der Lage sind, ihre Fachkompetenz sichtbar zu machen. Eine der besten Möglichkeiten, dies zu tun, besteht darin, sich durch Zertifizierungen auszuzeichnen und die selbst entwickelten Produkte (Trainings, Methoden, Tools, Fortbildungen) besiegeln zu lassen.Weitere Informationen über den Berufsverband BDVT und seine Zertifizierungsmöglichkeiten finden Sie unter www.bdvt.de