finanzwelt Maklerpoolstudie 2025: BCA AG siebenfach für herausragenden Service ausgezeichnet!

Die BCA AG kann bei der diesjährigen Marktanalyse für den Maklerpool-Navigator 2025 ihre sehr gute Marktposition als Serviceanbieter für Versicherungsmakler und Finanzanlagenvermittler behaupten und sogar verbessern. Die Marktanalyse wurde vom Fachmagazin finanzwelt in Zusammenarbeit mit dem herausgebenden FW Verlag initiiert und gibt einen umfassenden Überblick über die Leistungsfähigkeit und das Angebotsspektrum von Maklerpools und Verbünden.Die BCA überzeugt durch ein intelligentes und maßgeschneidertes Angebot aus individuellem, persönlichem Service von Fach- und Vertriebsexperten und modernen technischen Werkzeugen zur Vertriebsunterstützung mit einem starken Fokus auf partnerschaftliche Zusammenarbeit. Das Team des Allfinanz-Maklerpools überzeugt auf ganzer Linie – in sieben von acht Kategorien gab es das Prädikat „HERAUSRAGEND“.Die Auszeichnungen belegen eindrucksvoll: Die BCA steht für Innovation, Servicequalität und das klare Ziel, freie Vermittler langfristig erfolgreich zu machen.Im Jahr 2025 feiert die BCA ihr 40-jähriges Bestehen – ein bedeutender Meilenstein in der Unternehmensgeschichte. Seit vier Jahrzehnten unterstützt das Team aus Oberursel bei Frankfurt a. M. unabhängige Versicherungsmakler und Finanzanlagenvermittler auf ihrem Weg, ein Lebenswerk aufzubauen und zu erhalten. Getreu dem Leitsatz „Gemeinsam mehr erreichen“ sichert die BCA mit ihren Serviceleistungen langfristig die Unabhängigkeit und Zukunftsfähigkeit ihrer Vertriebspartner durch ein partnerschaftliches Miteinander sowie Stärkung der eigenen Identität im Dreieck zwischen Kunde, Vermittler und Produktanbieter. Dafür stehen auch die Aktionäre der BCA: Als Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit sind sie tief im Maklermarkt verwurzelt und setzen sich konsequent für einen offenen, barrierefreien Marktzugang sowie das selbstbestimmte Handeln von Maklern ein.Die BCA ist die verlässliche und langfristig sichere Heimat für unabhängige und selbstständige Versicherungsmakler und Finanzanlagenvermittler. Mit einem starken Fundament, digitalen Tools und persönlicher Unterstützung bietet sie die Stabilität und Flexibilität, die Makler brauchen, um langfristig erfolgreich zu sein., Mitglied des Vorstandsteams der BCA AG, sieht die Auszeichnung als Bestätigung für die konsequente und klar differenzierte Positionierung der BCA als Servicemanufaktur – geprägt durch Qualität und Innovationskraft im Serviceangebot: „Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung, denn sie bestätigt unseren persönlichen Qualitäts- und Leistungsanspruch, in sämtlichen Geschäfts- und Produktsegmenten durch den vertrieblichen Nutzen und persönlichen Mehrwert unserer Unterstützungsleistungen in Verbindung mit exzellenten digitalen Services und Lösungen zu überzeugen. Gemeinsam mehr erreichen ist für uns als Maklerpool und Serviceanbieter mehr als ein Motto. Wir sehen es als echtes Leistungsversprechen. Mit unseren Leistungen erschließen wir für unsere Vertriebspartner Wachstumspotenzial und Vertriebschancen.“