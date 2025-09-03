Wechsel im Aufsichtsrat des Maklerpools BCA AG: Ralf Berndt übernimmt den Vorsitz

Im Rahmen der BCA AG Hauptversammlung am 28. August 2025 wurde Ralf Berndt zum neuen Vorsitzenden des Aufsichtsrats gewählt. Berndt, der nach fast 40 Jahren in der Branche und über zwei Jahrzehnten im Vorstand der Stuttgarter Versicherungsgruppe zum 31. August 2025 in den Ruhestand trat, folgt auf Martin Gräfer, der bislang den Vorsitz innehatte und dem neunköpfigen Gremium als stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender erhalten bleibt.BCA AG



Künftig führt Ralf Berndt den Vorsitz im Aufsichtsrat des Maklerpools BCA AG aus Oberursel bei Frankfurt am Main. Mit ihm übernimmt nach Martin Gräfer erneut ein erfahrener Branchenkenner und eine versierte Führungspersönlichkeit die wichtige Aufgabe des Aufsichtsratsvorsitzenden. Seit 2002 war Berndt Vorstandsmitglied der Stuttgarter Lebensversicherung a. G. und gehört zudem bereits seit 2009 dem Aufsichtsrat der BCA AG als Mitglied an.



Zur neuen Aufgabe äußert sich Berndt wie folgt: „Ich freue mich sehr über das Vertrauen der Aktionäre sowie auf die Fortsetzung der vertrauensvollen Zusammenarbeit mit dem Vorstandsteam der BCA AG. Die BCA steht für Unabhängigkeit sowie höchste Service- und Vertriebsorientierung. Dies sind wesentliche Werte, die ich über viele Jahre hinweg selbst vertrete. Es ist mir daher ein persönliches Anliegen, die Entwicklung der BCA auch künftig strategisch zu begleiten und mit meiner Erfahrung zu unterstützen.“



Berndt kann auf eine beeindruckende Laufbahn in der Versicherungswirtschaft zurückblicken. Der gebürtige Dortmunder begann seine Karriere bereits 1976 mit einer Ausbildung bei der Signal Krankenversicherung. Nach einem anschließenden Studium übernahm er verschiedene Führungspositionen bei Versicherern. Bereits 2002 wurde er in den Vorstand der Stuttgarter Versicherungsgruppe berufen. Dort verantwortete er ab 2003 die Bereiche Vertrieb und Marketing und prägte maßgeblich und erfolgreich die Positionierung der Stuttgarter als Maklerversicherer. Zu seinen prägenden Meilensteinen zählen unter anderem die Einführung der Fondspolice, der Aufbau der betrieblichen Altersversorgung sowie die Mitbegründung der Deutschen Makler Akademie, die bis heute Standards in der Weiterbildung unabhängiger Vermittler setzt.



Der Aufsichtsrat der BCA AG besteht aus neun Mitgliedern, die allesamt aus dem Aktionärskreis stammen. Die neun Aktionäre sind tief im Maklermarkt verwurzelt und repräsentieren den Gründungsauftrag der BCA: die Unabhängigkeit und das selbstbestimmte Handeln von Versicherungsmaklern und Finanzanlagenvermittlern durch eine verlässliche Partnerschaft und einen offenen Marktzugang langfristig zu sichern. Als Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit handeln sie ausschließlich im Interesse ihrer Kunden, die zugleich Mitglieder des Unternehmens sind. Deshalb steht bei der BCA seit rund 40 Jahren das faire und partnerschaftliche Miteinander im Dreieck von Kunde, Vermittler und Produktanbieter an erster Stelle.

