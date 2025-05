Vertriebsstart: „Pangaea Life Co-Invest US Residential“ jetzt über BCA AG verfügbar

Die BCA AG aus Oberursel ist Vertriebspartner des neuen geschlossenen Publikumsfonds „Pangaea Life Co-Invest US Residential“. Der Fonds ermöglicht Privatanlegern eine Beteiligung an nachhaltigen Wohnimmobilien im wachstumsstarken US-Sunbelt – gemeinsam mit institutionellen Investoren. Das Produkt steht allen investmentorientierten Partnern der BCA-Gruppe zur Verfügung, darunter Vermittler des Maklerpools BCA, der CARAT Fonds Service AG sowie der BfV Bank für Vermögen AG mit ihrem Haftungsdach. AIFs bieten Stabilität und Diversifikation



„AIFs und auch ELTIFs begleiten wir seit Jahren mit unserer Expertise. Gerade in volatilen Märkten können sie als stabilisierender Baustein zur Diversifikation im Portfolio beitragen. Entscheidend ist dabei stets die Qualität des Produkts: Es muss transparent, nachvollziehbar und wachstumsorientiert sein. Beim AIF Pangaea Life Co-Invest US Residential sehen wir genau diese Voraussetzungen als erfüllt – mit Investitionschancen. Hinzu kommt: Aufgrund des jüngsten Rückgangs des US-Dollar-Kurses sind für Investoren derzeit Währungsvorteile möglich. Umso mehr freuen wir uns, diese interessante Anlage als Vertriebspartner anbieten zu können“, so Dr. Frank Ulbricht, Vorstandsvorsitzender der BfV Bank für Vermögen AG und Vorstand der BCA AG.



Daniel Regensburger, Co-CEO der Pangaea Life Capital Partners AG, betont:

„Wir freuen uns sehr, die BCA AG als Vertriebspartner gewonnen zu haben. Mit unserem geschlossenen Publikumsfonds eröffnen wir deutschen Anlegern eine besondere Möglichkeit zur Portfoliodiversifikation. Die Chance, am Wachstum des US-Sunbelts teilzuhaben – und gleichzeitig einen nachhaltigen Beitrag zur Bekämpfung des Wohnraummangels in dieser dynamischen Region zu leisten –, ist im aktuellen Marktumfeld besonders attraktiv.“



US-Sunbelt bleibt Wachstumsregion – neue Chancen für Investoren



Der US-Sunbelt zählt weiterhin zu den dynamischsten Wachstumsregionen der Vereinigten Staaten. Besonders der Südosten mit Metropolen wie Dallas und Miami profitiert von einer starken Infrastruktur, einem hohen Bildungsniveau und wirtschaftsfreundlichen Rahmenbedingungen. In den vergangenen Jahren sind zahlreiche Unternehmen und Privatpersonen in diese Regionen gezogen – mit spürbaren Auswirkungen: Die steigende Bevölkerungszahl erhöht die Nachfrage nach Mietwohnungen und treibt das wirtschaftliche Wachstum weiter an.

Vor diesem Hintergrund bietet die Beteiligung am Pangaea Life Co-Invest US Residential vielversprechende Wertschöpfungspotenziale. Die BCA AG stellt investmentorientierten Vermittlern wie gewohnt eine umfassende fachliche und vertriebliche Unterstützung zur Verfügung.



Wertschöpfung und Chancen



Mit den Objekten „711 Pearl“ in Dallas und „Enso“ in Miami wurden bereits zwei Ziel-Assets für den Fonds identifiziert. Der prognostizierte Gesamtmittelrückfluss des Fonds beträgt 144 Prozent* (Basisszenario) bei einer Laufzeit von etwa fünf Jahren. Eine Anlagebeteiligung ist ab einem Mindestbeitrag von 10.000 US-Dollar möglich. Das geplante Fondsvolumen beträgt 30 Mio. US-Dollar mit Erhöhungsoption auf 80 Mio. US-Dollar. Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) des neuen Fonds ist die HANSAINVEST.

