Sebastian Müller neuer Geschäftsführer der BCA Service GmbH

Die BCA Service GmbH, eine hundertprozentige Tochter des Maklerdienstleisters BCA AG, hat zum Jahreswechsel einen neuen Geschäftsführer bestellt. Sebastian Müller, Leiter Partner- und Vertragsmanagement und Prokurist bei der BCA AG, hat planmäßig zum 1. Januar 2024 die Nachfolge von Rolf Schünemann als Geschäftsführer der BCA Service GmbH übernommen.







Sebastian Müller ist neuer Geschäftsführer der BCA Service GmbH. Der 31-jährige Müller verfügt über mehr als zehn Jahre Berufserfahrung in der Branche. Er ist zudem wesentlicher Impuls- und Ideengeber für die im Sommer 2022 initiierte BCA Maklerrente. „Wir freuen uns sehr, dass wir Sebastian Müller als neuen Geschäftsführer und Nachfolger von Rolf Schünemann gewinnen konnten“, sagt Roman Schwarze. Der Vorstand der BCA AG und gleichzeitig Geschäftsführer der BCA Service GmbH weiter: „Er bringt die Erfahrung, die Innovationskraft und den Weitblick mit, um die BCA Maklerrente und die BCA Service GmbH noch erfolgreicher zu machen.“



Gemeinsam mit Peter Gögler war und ist Müller der zentrale Ansprechpartner, wenn es um die angebotene Vorsorgelösung für Maklerunternehmen mit dem Namen „BCA Maklerrente“ geht. Diese wird in zwei Varianten angeboten und wurde im ersten Schritt ausschließlich ausgewählten BCA Geschäftspartnern zur Verfügung gestellt. Hierbei erfolgt vor dem eigentlichen Bezug der „Maklerrente“ in einer Übergangsphase die Bestandsübertragung durch den Makler auf die eigens gegründete BCA Service GmbH. Die Service GmbH besteht aus einem ausgewiesenen Expertenteam, das sich zum einen um die Organisation, die Kundenansprache und die prozessoptimierte Bestandsübertragung der Investmentdepots und Versicherungsverträge vom Maklerbetrieb auf die Servicegesellschaft kümmert.



Ein weiterer wichtiger Punkt der Servicegesellschaft ist die Sicherstellung der Kundenbetreuung. Hier wird der Bestand durch geschulte Versicherungs- und Investmentprofis ganzheitlich, professionell und mit technischem Know-how betreut. „Das Konzept wird sehr gut angenommen. Innerhalb kürzester Zeit hatten wir eine Vielzahl von Maklerpartnern an Bord, die das Angebot nutzen. Nachdem wir im zweiten Schritt die Prozesskette im Zusammenspiel zwischen Maklerunternehmen und der BCA Service GmbH agil im Sinne des Maklers angepasst und schließlich finalisiert haben, haben wir unsere Maklerrente inzwischen auch für Geschäftspartner geöffnet, die bisher noch nicht an die BCA AG angebunden waren“, so Müller.



Für die Zukunft hat sich das Unternehmen dementsprechend viel vorgenommen. „Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe und bin absolut davon überzeugt, dass wir gemeinsam unser Angebot der Maklerrente zu einer der führenden Produktlösungen für die Altersversorgung von Maklerunternehmen weiterentwickeln und ausbauen können. Damit bieten wir allen interessierten Versicherungs- und Investmentvermittlern in der Branche ab dem 60. Lebensjahr mit unserem Maklerrentenangebot eine erstklassige Lösung, die in dieser Form zu den besten am Markt gehört“, erklärt der neue Geschäftsführer der BCA Service GmbH Müller.



GUT ZU WISSEN:

Fachbesucher des FONDS professionell KONGRESSES können sich am 24. und 25. Januar 2024 am Stand (Ebene 0, Nr. 66) in Mannheim vom aktuellen Maklerrentenangebot der BCA-Gruppe überzeugen.