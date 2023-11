Rolf Schünemann reicht Staffelstab weiter und unterstützt in neuer Funktion

Der Vorstandsvorsitzende Rolf Schünemann scheidet planmäßig zum Jahresende aus der BCA AG aus und legt zeitgleich seine Mandate in den BCA-Tochtergesellschaften nieder. Der Aufsichtsrat dankt Rolf Schünemann für seinen wichtigen Beitrag zum Unternehmenserfolg der vergangenen Jahre. Rolf Schünemann ist seit August 2017 Vorstandsvorsitzender des Oberurseler Maklerdienstleisters. Ab dem kommenden Jahr wird er das Unternehmen bis Ende 2025 in beratender Funktion begleiten.



„Ich blicke auf sechseinhalb Jahre intensiver und erfolgreicher Transformation der BCA-Unternehmensgruppe zurück. Diese Jahre waren geprägt von einer hervorragenden Zusammenarbeit und hoher gegenseitiger Wertschätzung im Vorstand. Gemeinsam konnten wir die ganzheitliche Marktpositionierung der BCA deutlich verbessern und das Unternehmen rundum zukunftsfähig aufstellen“, so Rolf Schünemann.



„Aufsichtsrat und Vorstand der BCA AG danken Rolf Schünemann für die sehr erfolgreiche und äußerst vertrauensvolle Zusammenarbeit. Seine Kompetenz, sein strategischer Weitblick und sein großes Engagement haben dazu beigetragen, dass das Unternehmen in einem sehr dynamischen Marktumfeld sehr gut aufgestellt und positioniert ist. Wir freuen uns sehr, dass Rolf Schünemann der BCA bis Ende 2025 beratend zur Seite steht und wünschen ihm für seinen weiteren Lebensweg alles Gute“, so Dr. Gerrit Böhm, Aufsichtsratsvorsitzender der BCA AG. Als Berater wird sich der Branchenkenner mit seiner Erfahrung aus über 35 Jahren und seinem Netzwerk künftig neuen Aufgaben widmen.



Die Aufgaben und Verantwortungsbereiche von Rolf Schünemann werden ab dem 1. Januar 2024 von den beiden BCA-Vorständen Dr. Frank Ulbricht und Roman Schwarze übernommen. Darüber hinaus wird das Führungsduo von den verantwortlichen Bereichsleitern tatkräftig unterstützt. Damit setzt die BCA AG auf Stabilität sowie Kontinuität und die Fortsetzung der erfolgreichen Unternehmensentwicklung.



ZUR PERSON

Rolf Schünemann, Jahrgang 1962, ist seit über 35 Jahren in der Versicherungs- und Finanzwirtschaft tätig. Seit 2017 ist er Vorstandsvorsitzender der BCA AG. Zuvor war er viele Jahre in verschiedenen Führungspositionen - als Vertriebsvorstand oder Geschäftsführer - bei namhaften Versicherern tätig. Dazu zählen unter anderem Unternehmen wie: LV 1871 (Vertriebsvorstand), Württembergische Service GmbH (Geschäftsführung) oder Gerling Konzern (Bereichsleitung Maklervertrieb).