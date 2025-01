Maklerpool BCA begrüßt VHV Allgemeine als neuen strategischen Aktionär

Die BCA AG gewinnt einen weiteren namhaften Ankeraktionär aus der Versicherungswirtschaft. Die VHV Allgemeine Versicherung AG beteiligt sich mit einem Aktienpaket von 9,99 Prozent an der BCA AG. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.Die VHV Allgemeine Versicherung AG steht als Teil der VHV Gruppe für ein leistungsstarkes und umfassendes Produktangebot: Als Kfz-Versicherer gehört sie zu den Marktführern in Deutschland. Zudem ist sie führender Versicherer der Bauwirtschaft. Auch in der Sach-, Haftpflicht- und Unfallversicherung ist die VHV ein wichtiger Partner für über 14.000 Vermittlerinnen und Vermittler und deren Kunden. Die VHV spielt auch als digitaler Impulsgeber eine wichtige Rolle, beispielsweise als Treiber der Brancheninitiative meinMVP. Erst kürzlich wurde dort das Serviceangebot des Maklerverwaltungsprogramms durch die Kooperation mit BCA erweitert und befindet sich in stetiger Weiterentwicklung.Über die Beteiligung an der BCA AG sagt, Vorstand für Vertrieb und Marketing bei der VHV Allgemeine: „Die strategische Beteiligung an der BCA AG ist ein wichtiger Schritt, um das Maklergeschäft weiter zu stärken. Der Makler der Zukunft ist persönlich und digital. Dafür bieten wir die passenden Versicherungslösungen und die BCA als Maklerpool das vertriebsunterstützende Rüstzeug. Wir sind überzeugt, dass die Finanz- und Versicherungsberatung durch den Makler und somit das Geschäftsfeld Maklerpool in den nächsten Jahren an Bedeutung gewinnen wird.“, Aufsichtsratsvorsitzender der BCA AG, freut sich, dass die BCA AG mit der VHV Allgemeine einen weiteren starken strategischen Aktionär gewinnen konnte: „Im Mittelpunkt des Aktionärskreises der BCA AG stehen Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit, die seit vielen Generationen für unternehmerischen Erfolg und Gemeinwohl stehen. Gerade in Zeiten der Branchenkonsolidierung ist diese maklerorientierte Basis ein starker Motor für eine erfolgreiche Zukunft. Darüber hinaus stehen die Versicherer als Aktionäre und strategische Unterstützer hinter dem BCA-Geschäftsmodell des offenen und barrierefreien Marktzugangs.“Auch, Vorstand der BCA AG, ist sehr erfreut über die VHV Allgemeine als neuen Aktionär: „Wir bedanken uns bei der VHV Allgemeine für das Vertrauen in unser Geschäftsmodell. Mit ihr können wir einen weiteren starken Versicherer als Gesellschafter und strategischen Unterstützer unseres Geschäftsmodells begrüßen. Die VHV setzt sich als Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit intensiv für eine faire und partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen Versicherern und Maklerinnen und Maklern ein.“„Darüber hinaus bringt die VHV eine hohe fachliche Expertise und jahrzehntelange Erfahrung im Maklermarkt mit, von der wir als Allfinanz-Maklerpool im Versicherungsgeschäft sicherlich profitieren können“, so. Der Vorstand der BCA AG erklärt weiter: „Gemeinsam mit unseren Vertriebspartnern, Produktpartnern und unserem Serviceteam werden wir 2025 Großes erreichen. So werden wir beispielsweise unseren digitalen und persönlichen Vertriebsservice mit erstklassigen Betreuungsleistungen und unserem Kampagnenportal BCA deutlich stärken. Auch unser markt-, vermittler- und kundenorientiertes Produktangebot werden wir ausbauen und natürlich weiterhin barrierefrei ohne Bezahlschranke anbieten.“Ein wichtiger Faktor für die Erreichung der Unternehmensziele ist die stabile und maklerorientierte Aktionärsstruktur. Der Aktionärskreis der BCA AG umfasst derzeit folgende Versicherungsvereine mit jeweils 9,99 Prozent: BarmeniaGothaer Konzern, Versicherungsgruppe die Bayerische, Die Haftpflichtkasse, IDEAL Versicherungsgruppe, SIGNAL IDUNA Gruppe, Die Stuttgarter, SDK Versicherungsgruppe, VOLKSWOHL BUND Versicherungen und VHV Allgemeine Versicherung AG.Die VHV Allgemeine Versicherung AG ist führender Versicherer für die Bauwirtschaft und einer der größten deutschen Auto- und Haftpflichtversicherer. Sie wurde 1919 von der Hannoverschen Baugewerks- und Berufsgenossenschaft gegründet. Das Produktangebot richtet sich an die gesamte Bauwirtschaft, bietet aber auch branchenspezifische Lösungen für die Absicherung von Sach- und Haftpflichtrisiken des produzierenden Gewerbes oder auch für Handel und Handwerk. Als Kfz-Versicherer gehört sie zu den Marktführern in Deutschland. Auch im Bereich der Sach-, Haftpflicht- und Unfallversicherungen ist die VHV ein wichtiger Partner für Vermittlerinnen und Vermittler und ihre Kunden. Die VHV Allgemeine Versicherung AG gehört zur VHV Gruppe