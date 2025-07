INVESTMENT RADAR 07/25: Marktausblick mit Rückenwind: US-Börsen stark, deutsche Konjunktur hellt sich auf

Weiterhin beeinflussen wirtschaftliche, politische und militärische Spannungen das Marktgeschehen. Einigermaßen unbeeindruckt zeigten sich die Aktienindizes davon, so ein Ergebnis des aktuellen Investment Radar. Insbesondere die US-Börsen setzten ihre Rekordjagd fort. Der S&P 500 und die Nasdaq erreichten neue Höchststände, Letztere überschritt erstmals die Marke von 20.000 Punkten. Die US-Wirtschaft überraschte mit einem kräftigen Stellenzuwachs von 147.000 im Juni, während die Arbeitslosenquote leicht auf 4,1 Prozent sank. Präsident Trump erhöht unterdessen den Druck auf die US-Notenbank, um Zinssenkungen durchzusetzen. Das neue Steuerpaket wurde inzwischen vom Repräsentantenhaus verabschiedet.In Europa stieg die Inflationsrate im Juni leicht auf 2 Prozent, die Kerninflation verharrte bei 2,3 Prozent. In Deutschland lag die Teuerung ebenfalls bei 2 Prozent, die Kernrate sank leicht auf 2,7 Prozent. Die Rendite der 10-jährigen Bundesanleihe liegt aktuell bei 2,63 Prozent. Ein Lichtblick kommt aus der deutschen Wirtschaft: Der ifo Geschäftsklimaindex stieg im Juni auf 88,4 Punkte. Besonders optimistisch zeigen sich die Erwartungen, die um 1,7 Punkte auf 90,7 zulegten. Der SDAX konnte zuletzt deutlich zulegen und übertraf DAX und MDAX in der Performance.Der Euro befindet sich im Aufwind und notiert Anfang Juli bei 1,17 US-Dollar – ein Plus von rund 13 Prozent seit Jahresbeginn. Für US-Investoren mit europäischen Engagements bedeutet das zusätzliche Renditechancen.In einem volatilen Marktumfeld ist fundiertes Wissen der Schlüssel zu erfolgreichen Anlageentscheidungen. Die BfV Bank für Vermögen AG unterstützt Finanzprofis mit einem umfassenden Investment-Research-Angebot – aktuell, praxisnah und vorausschauend.Der komplette Investment Radar 07/2025 ist kostenlos erhältlich unter: BfV_Investment Radar Juli 2025