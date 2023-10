BfV Bank für Vermögen AG organisiert ELTIF-GIPFEL

ELTIF ist ein Fondsvehikel, das 2015 in Europa eingeführt wurde. Das Besondere: Nicht nur institutionelle, sondern auch private Anleger können über ELTIFs in die europäische Realwirtschaft investieren. In diesem Jahr hat der Gesetzgeber eine Reform beschlossen, die Anfang 2024 zur Anwendung kommt und Erleichterungen bei der Beratung mit sich bringt. Die großen Chancen und der gleichzeitig hohe Informationsbedarf sind für die BfV AG ein wesentlicher Grund, sich intensiv mit dem Thema ELTIF auseinanderzusetzen und die notwendigen Dienstleistungen und Lösungen voranzutreiben.Gemeinsam mitund, startet diedemzufolge im November eine Veranstaltungsreihe. Unter dem Motto „ELTIFs – Neustart, Regeln und Chancen!“ werden Kongresse in Frankfurt, Düsseldorf und München angeboten, um Anlageberater und Fachjournalisten über die Vorteile, Veränderungen und zukünftigen Rahmenbedingungen rund um das Thema ELTIFs zu informieren. Die Veranstaltung bietet den Teilnehmern eine exklusive Plattform, um ihr Wissen zu erweitern und sich für die Zukunft zu rüsten. Vor dem Hintergrund, dass die Veranstaltung von Produktanbietern, Plattformanbietern, Rating- und Analysehäusern unterstützt wird, erhalten die Teilnehmer einen umfassenden Überblick zum Thema ELTIF aus allen wesentlichen Bereichen.07.11.2023 Frankfurt/Main09.11.2023 Düsseldorf21.11.2023 MünchenMaritim HotelHilton HotelMaritim HotelWeitere Informationen unter: ELTIF-Gipfel - Bank für Vermögen (bfv-ag.de) , so, Vorstandsvorsitzender der BfV AG und Vorstand der BCA AG. Des Weiteren geht es grundsätzlich auch darum, Informationen über die gesamte Infrastruktur der BfV AG zur Verfügung zu stellen; angefangen von Fachwissen und Weiterbildungsmöglichkeiten über Produkte und Beratungstools bis hin zu Abwicklungsprozessen. So können künftig ELTIFs digital unterstützt über die Serviceplattform der BCA, DIVA, abgewickelt werden. Gleichzeitig werden die Produkte transparent im Depot des Anlegers geführt.