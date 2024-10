Bastian Roeder ergänzt Vorstandsteam der BCA

Der Aufsichtsrat der BCA AG hat Bastian K. Roeder (40) mit Wirkung zum 1. November 2024 in den Vorstand des unabhängigen Maklerpools aus Oberursel berufen. Roeder verantwortet künftig im Vorstandsteam die Ressorts Versicherung und Vorsorge, Vertrieb und Marketing sowie das Partnermanagement.



Der erfahrene Versicherungsmanager kommt von der SIGNAL IDUNA Gruppe, einem der Gesellschafter der BCA, die als Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit die lange Tradition des Unternehmens am Markt begleitet. Dort war er seit 2021 als Leiter Konzernentwicklung neben der Steuerung einiger strategisch wichtiger Vorhaben wie der strategischen Partnerschaft mit Google maßgeblich für die Unternehmens- strategie des Konzerns verantwortlich.



Seine berufliche Laufbahn startete der Versicherungs- und Vertriebsexperte 2007 bei der Allianz mit einem Studium der Wirtschafts- und Versicherungswissenschaften sowie als Vorstandsassistent im Vertrieb. Er sammelte anschließend Branchenerfahrung und Fachwissen durch Stationen im Markt- und Vertriebsmanagement des Maklervertriebs. In dieser Zeit absolvierte er zudem ein rechtswissenschaftliches Masterstudium des Versicherungsrechts an der Universität Hamburg. Ab 2016 war er als Unternehmens- berater bei msg und Capgemini Invent tätig, wo er den Geschäftsbereich Strategie- und Transformationsberatung für Kunden der Versicherungswirtschaft verantwortete.



„Wir freuen uns sehr, dass wir mit Bastian Roeder einen versierten Branchenexperten mit vielfältiger Erfahrung bei und für führende Marktteilnehmer für das Vorstandsteam der BCA gewonnen haben. Mit seiner hohen Innovationskraft wird er dazu beitragen, dass die BCA als freier Maklerpool weiterhin Maßstäbe in der Branche setzen wird“, sagt Martin Gräfer, Aufsichtsratsvorsitzender der BCA AG.



Das Vorstandsteam das Allfinanz-Maklerpools zählt damit nun insgesamt drei Mitglieder: Neben Bastian Roeder verantwortet Dr. Frank Ulbricht weiterhin den Bereich Investment und Investmentvertrieb sowie die Ressorts Personal, Controlling, Rechnungswesen, Recht und Compliance. Roman Schwarze ist im Vorstandsteam weiterhin für das Ressort IT und damit für die digitale Plattform der BCA und digitale Lösungen für Dritte sowie darüber hinaus für die BCA Maklerrente verantwortlich.



Für seine neue Aufgabe hat Bastian Roeder bereits ein klares Ziel: „Wir werden das differenzierende Wertversprechen der BCA als leistungsstarker und zuverlässiger Partner für Vermittlerinnen und Vermittler sowie offene Plattform ohne Bedingungen für Produktgeber durch ein innovatives, vertriebsorientiertes Leistungsangebot weiter stärken und damit den Geschäftserfolg unserer Vertriebspartner systematisch noch intensiver unterstützen.“





