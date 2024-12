BCA insider-Magazin: Gute Besserung im Fall der Felle! Tierversicherungen sind ein Wachstumsmarkt.

„Haustiere haben für viele Menschen die gleiche Bedeutung wie Freunde oder Familienmitglieder“, sagt, Produktentwicklerin Komposit Barmenia Versicherungen. Daher wünschten alle, dass sie gesund blieben und lange lebten. Die Tierhalter wüssten, dass dies Kosten für gesundes Futter, Pflege und Tierarztbesuche bedeute. Die Tierarztkosten seien jedoch durch die Anpassung der Gebührenordnung für Tierärzte (GOT) im Jahr 2022 deutlich spürbar gestiegen, was sehr schnell zu einer finanziellen Belastung werden könne, insb. bei einer chronischen Erkrankung oder Operation. Dann sei es beruhigend zu wissen, dass man zuerst an das Tierwohl denken könne und nicht an die Behandlungskosten. Auch laut HanseMerkur hat die deutliche Erhöhung gemäß GOT den Bedarf der Tierhalter an planbaren Ausgaben für das Tierwohl noch mal spürbar gesteigert. Natürlich wollten Tierhalter ihren Vierbeiner im Ernstfall optimal absichern, aber auch monetäre Abwägungen stünden im Vordergrund.Der Markt bietet Tier-OP-Versicherungen und Tierkrankenversicherungen. Die OP-Versicherung versichert nur die Kosten für medizinisch notwendige Operationen, die Tierkrankenversicherung ist dagegen ein Krankenvollschutz und sichert die Diagnostik und alle medizinisch notwendigen Tierarztbehandlungen ab. HanseMerkur nennt als Beispiele Fremdkörperentfernung, physiotherapeutische Behandlung / manuelle Therapie von muskulären (Unfall-)Schäden, langwierige Arthrose- und Borreliose-Behandlungen oder bildgebende Verfahren.Laut Gothaer empfiehlt es sich grundsätzlich für alle Tierbesitzer, sich mit dem Thema Tierkrankenversicherung zu beschäftigen. Ob man sich für einen reinen OP-Schutz oder einen Krankenvollschutz entscheide, hänge v. a. vom individuellen Absicherungsbedürfnis ab – und nicht zuletzt von der Beitragshöhe, die man sich leisten könne oder wolle. Während eine solide OP-Versicherung bereits für weniger als 20 Euro im Monat zu haben sei, lägen Krankenvollversicherungen aufgrund des deutlich höheren Leistungsumfangs deutlich darüber – Monatsbeiträge von über 100 Euro sind möglich, wenn auch die Ausnahme.Den vollständigen Artikel finden Sie im aktuellen BCA-Magazin insider unter: BCA insider 03/24