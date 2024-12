BCA insider-Magazin: Digitale Zeitenwende

An der Digitalisierung führt kein Weg mehr vorbei. Neben der Versicherungsberatung ist es auch im herausfordernden Investment- und Finanzanlagenmarkt von größter Bedeutung, digitale Helfer zur optimalen Kundenberatung zu nutzen. Auch wenn diese – wie Robo-Advisor – scheinbar angetreten sind, um den Finanzberater zu ersetzen.Das Thema Digitalisierung ist inzwischen relevanter Veränderungstreiber der Branche. Giso Hutschenreiter, Partner und Versicherungsexperte bei BearingPoint, fand hierzu in der Studie „Vision Versicherungen 2030 – ein Blick auf die bisherige Entwicklung“ bereits im Jahr 2020 deutliche Worte: „Die Versicherungsbranche befindet sich bereits mitten in einer Zeitenwende. Kundinnen und Kunden erwarten heute eine ständige Verfügbarkeit, schnellen Service und vollumfassende digitale Kommunikation. Also zum Beispiel eine Versicherung für ein paar Stunden oder ein paar Tage, fürs Bergsteigen oder Handwerkerservice – und möglichst alles per Klick in wenigen Minuten erledigt. Der persönliche Kontakt ist nach wie vor wichtig für den Vertriebserfolg, doch er findet noch stärker zusätzlich über mehr digitale Kanäle statt. Und die gilt es entsprechend zu bedienen, will man den Kontakt zu Endkundinnen und Endkunden nicht verlieren.“ Ein digitaler Zug, der nicht mehr aufzuhalten ist.Den vollständigen Artikel finden Sie im aktuellen BCA-Magazin insider unter: BCA insider 03/24