BCA insider-Magazin: Bauen, wohnen, modernisieren …

Das Neugeschäft mit Baukrediten soll derzeit wieder anziehen. Können Experten das bestätigen? Und wenn ja, was sind die Ursachen für diese Entwicklung?ist Geschäftsführerin des Karlsruher Unternehmens Zinskonzept, das seit 2011 mit Schwerpunkt auf private Wohnbaufinanzierung rund um das Thema Baufinanzierung berät und entsprechende Kredite vermittelt. Sie bestätigt die höhere Nachfrage und sagt: „Die Ursachen sind vielfältig. Zum einen haben die Kunden sich an höhere Zinssätze gewöhnt, die ‚Schockstarre‘ ist also vorbei. Kunden werden trotz höherer Zinsen wieder kaufwilliger.“ Zum anderen sei die von vielen prophezeite Immobilienblase ausgeblieben, sodass Kunden noch mal Vertrauen in das Thema Immobilienkauf hätten. Natürlich spiele aber auch der etwas entspanntere Zinsmarkt eine Rolle. Im Vergleich zum letzten Jahr sei man wieder auf einem etwas gesünderen Niveau.Die bevorstehende Senkung vonseiten der Europäischen Zentralbank und die derzeitige Inflationsrate trügen ebenfalls positiv dazu bei. Laut der ING DiBA AG hat sich bereits Ende letzten Jahres ein leichter Aufschwung abgezeichnet – und sich in diesem Jahr bestätigt. Das habe mehrere Gründe. „Die Zinssenkung der Europäischen Zentralbank hat zu sinkenden Bauzinsen und zu einer von Zinssenkungsfantasien geprägten positiven Stimmung am Markt geführt“, sagt, Leiter Vertrieb Immobilienfinanzierung bei der ING Deutschland. Parallel dazu sei die Inflationsrate gesunken, während die Gehälter gestiegen seien.Den vollständigen Artikel finden Sie im aktuellen BCA-Magazin insider unter: BCA insider 03/24