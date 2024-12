BCA Service GmbH: Maklerrente wird sehr gut angenommen!

Die im Sommer 2022 gegründete BCA Service GmbH blickt auf eine sehr positive Unternehmensentwicklung zurück. Die Tochtergesellschaft der BCA AG bietet mit der BCA Maklerrente eine Vorsorgelösung für Maklerunternehmen und einen Full-Service an . Die Maklerrente gibt es in zwei Varianten: Entweder erhalten Makler bis zu fünf Jahre lang die volle Courtage und danach 90 Prozent als lebenslange Maklerrente. Oder sie erhalten bis zu zwei Jahre lang die volle Courtage und danach 80 Prozent (inklusive Hinterbliebenenschutz für 15 Jahre).Die beiden Lösungswege stehen sowohl BCA-Maklerpartnern als auch Vermittlern, die bisher nicht an den Maklerpool BCA angebunden waren, zur Verfügung. Im letzten Jahr hat das Interesse bei Vermittlern, die bisher wenig Berührungspunkte mit dem Oberurseler Pool hatten, deutlich zugenommen. Operativ übernimmt ein fachlich fundiertes Team der BCA Services GmbH den Ablauf der Bestandsübertragung der Investmentdepots und Versicherungsverträge vom Maklerbetrieb auf die BCA-Tochter. Das Team setzt sich aus Versicherungs- und Kapitalanlageexperten zusammen, die eine optimale Kundenbetreuung sicherstellen. Dazu gehören auch die Datenpflege, Angebotserstellung, Telefonservice, DIVA Serviceplattform mit digitalen Möglichkeiten inkl. eigener Endkunden-App „IhrFinanzCockpit“, Abrechnungsservice etc.Darüber hinaus steht den Vermittlern in der Übergangsphase auf Wunsch eine Urlaubs- oder Krankheitsvertretung zur Verfügung. „Das Angebot wird sehr gut angenommen. Wir haben durchweg positive Rückmeldungen von Geschäftspartnern und Endkunden erhalten. Gerade in der Übergangsphase fällt es vielen Maklern schwer, ihr Lebenswerk aufzugeben. Das ist auch sehr verständlich. Wenn die betroffenen Makler dann aber unser Angebot der Urlaubsvertretung in Anspruch genommen haben, stellen sie fest, wie gut das Betreuungskonzept funktioniert", so, Geschäftsführer der BCA Services GmbH.Inzwischen betreut die BCA Service GmbH den Investment- und Versicherungsbestand von rund 100 Maklerrentnern. Mit über 150 Interessenten steht die BCA derzeit zudem in Kontakt. Gerade im Jahr 2024 war die Nachfrage nach der Maklerente sehr hoch. Die Folgen des demografischen Wandels führen zu einer Überalterung der Maklerschaft. Viele Makler werden in den nächsten Jahren ihre Tätigkeit beenden. Dadurch wird die Bedeutung der BCA Service GmbH weiter zunehmen.Die zukünftige Entwicklung des Unternehmens wird dabei von einer neuen Gesamtgeschäftsführung bestimmt. Seit November 2024 ist Bastian K. Roeder nicht nur Vorstand der BCA AG , sondern auch Geschäftsführer der BCA Service GmbH. Gemeinsam mit Roman Schwarze und Sebastian Müller bildet Bastian K. Roeder künftig die Geschäftsführung. Der erfahrene Versicherungsmanager kommt von der SIGNAL IDUNA Gruppe. Dort war er seit 2021 als Leiter Konzernentwicklung maßgeblich für die Unternehmensstrategie der Gruppe verantwortlich.„Im Aufbau eines eigenen Maklerunternehmens stecken ein intensives Arbeitsleben, viel Herzblut und langjährige Kundenbeziehungen. Umso wichtiger ist es für einen Makler, sein Lebenswerk in gute Hände zu übergeben und die eigene Altersversorgung durch eine Übergabe langfristig abzusichern. All diese Vorteile bieten wir mit unserer Maklerrente. Und daher freue ich mich sehr darauf, gemeinsam im Team mit viel Einsatz den Erfolgskurs der Maklerrente nun mitzugestalten“, so der neue Geschäftsführer