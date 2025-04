BCA AG wird Teil des BiPRO-Hub-Netzwerks

Bereits seit 2008 Mitglied im Brancheninstitut für Prozessoptimierung e. V. (BiPRO), ist die BCA AG nun auch dem BiPRO-Hub beigetreten. Damit wird der Maklerpool mit Sitz in Oberursel Teil der digitalen Datendrehscheibe, die allen Netzwerkteilnehmern einen standardisierten und prozessoptimierten Daten- und Dokumentenaustausch für das Versicherungsgeschäft ermöglicht. Künftig profitieren Vermittler, die mit der BCA zusammenarbeiten, somit von den Geschwindigkeitsvorteilen bei der Datenverarbeitung bei gleichbleibend hohem Qualitätsniveau.







Als wesentlicher Mehrwert kann über die Datendrehscheibe der Daten- und Dokumentenaustausch BiPRO-konform und effizient für das digitale Maklerbüro genutzt werden. Dies beschleunigt nicht nur die Digitalisierung des Maklermarktes, sondern auch die Marktdurchdringung der BiPRO-Standards erheblich. Bei der BCA AG erfolgt die Zusammenarbeit mit dem BiPRO-Hub über eine Schnittstelle zur hauseigenen DIVA – Die Serviceplattform für Finanz- und Versicherungsexperten. So können die Vermittler auf einheitlich standardisierte Daten und Dokumente im Sinne der teilnehmenden Versicherungsunternehmen zurückgreifen und effizient damit arbeiten.



Mehrwerte für das Maklerbüro

„Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit dem BiPRO e. V. und dem BiPRO-Hub. Technik und schnelle Datenverarbeitung sind wichtige Bausteine für eine erfolgreiche Vertriebsarbeit. Der Schlüssel zum Erfolg liegt in der Differenzierung bei der vertriebsunterstützenden Abwicklung digitaler Prozesse. Hier haben wir mit unserer DIVA – Die Serviceplattform für Finanz- und Versicherungsexperten, unseren digitalen Bestandsübertragungsmöglichkeiten, unserer Endkunden-App „Ihr FinanzCockpit“ oder auch unserem DIVA Portfolio Builder und den Kampagnentools bereits sehr starke Lösungen. Mit dem BiPRO-Hub stärken wir die Dateneffizienz“, so Roman Schwarze, Vorstand der BCA AG.



Schwarze weiter: „Vermittler können dadurch noch schneller Daten verarbeiten. Und dies bei gleichbleibend hoher Qualität. Dies unterstützt unsere Vertriebspartner sowohl im Neukundengeschäft als auch zusammen mit unseren Angeboten in der vertrieblichen Bestandsbearbeitung sehr gut, um gemeinsam mehr zu erreichen. Dazu trägt sicherlich auch bei, dass wir unseren Produktpartnern im Versicherungsbereich weiterhin einen barrierefreien Marktzugang ermöglichen.“



Auch Alexander Kern, Head of Business Development, BiPRO Service GmbH, ist sehr erfreut über die Zusammenarbeit: „Wir freuen uns, die BCA AG im BiPRO‑Hub begrüßen zu dürfen. Durch den Beitritt eines renommierten Maklerpools stärken wir die Partnerseite der Provider im Hub spürbar und erweitern das Service-Angebot in unserem Netzwerk. Gemeinsam mit den Teilnehmern treiben wir die Digitalisierung des Maklermarkts voran und schaffen nachhaltige Mehrwerte in den Vertriebs‑ und Beratungsprozessen zwischen Versicherern und deren Partnern.“

