BCA AG gewinnt Waldenburger Versicherung als neuen Produktpartner

Die BCA AG mit Sitz in Oberursel im Taunus zählt seit ihrer Gründung im Jahr 1985 zu den marktführenden Allfinanz-Maklerpools in Deutschland und unterstützt als BCA Gruppe aktuell rund 8.500 Vertriebspartner im Versicherungs- und Investmentgeschäft. Der Konzernumsatz betrug im Geschäftsjahr 2023 rund 70,12 Millionen Euro, das Eigenkapital lag bei 3,7 Millionen Euro.



„Gemeinsam mit unseren Vertriebspartnern mehr erreichen – im Versicherungs- und Investmentgeschäft“, so lautet die Mission der BCA AG- Der Allfinanz-Maklerpool differenziert sich im Markt durch sein persönliches, individuelles Serviceleistungs-angebot und mehrfach ausgezeichnete Vertriebsunterstützung in den Sparten Versicherungen, Investment und Haftungsdach. Darüber hinaus bietet die BCA AG den barrierefreien Marktzugang zu über 150 Produktanbietern im Versicherungsbereich und zu mehr als 8.000 Investmentfonds – ohne Bedingungen oder Beschränkungen für ihre Produktpartner.



