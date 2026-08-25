BCA AG erweitert Unterstützung im Biometriegeschäft
Neuer BCA BiometrieservicePlus bündelt Risikovoranfragen und Leistungsfallbegleitung für Makler
Die Beratung zu Berufsunfähigkeit und anderen biometrischen Risiken zählt zu den beratungsintensivsten Bereichen der Versicherungsvermittlung. Gesundheitsangaben, Risikoprüfungen und Leistungsanträge erfordern spezialisiertes Know-how und binden erhebliche Ressourcen. Mit dem BiometrieservicePlus erhalten Makler künftig Zugang zu Expertenleistungen, die sie entlang des gesamten Beratungsprozesses unterstützen. Eine zentrale Landingpage bündelt alle wesentlichen Informationen zu den Leistungen und Kooperationspartnern sowie den jeweiligen Kontaktmöglichkeiten.
„Biometrie ist ein Bereich, in dem die Qualität der Beratung unmittelbar über den Versicherungsschutz unserer Kunden entscheidet. Mit dem BCA BiometrieservicePlus schaffen wir für unsere Makler eine verlässliche Grundlage, um auch in komplexen Fällen sicher und professionell zu agieren und damit den Mehrwert ihrer persönlichen Beratung weiter zu stärken“, sagt Dr. Frank Ulbricht, Vorstand BCA AG.
Zwei Leistungsbausteine, ein Dach
Der neue Service umfasst zwei Leistungsbausteine. Im Bereich Risikovoranfragen und Versicherbarkeitsprüfungen kooperiert die BCA AG mit Sonja Keller von Biometrie-Check. Dabei werden Gesundheitshistorien strukturiert aufbereitet, medizinische Unterlagen analysiert und anonyme Risikovoranfragen bei Versicherern durchgeführt. Für angebundene Makler bezuschusst die BCA AG die Nutzung des Services mit 150 Euro.
„Viele BU-Anfragen scheitern nicht an der tatsächlichen Versicherbarkeit, sondern an einer unvollständigen oder unstrukturierten Aufbereitung der Gesundheitsdaten. Durch eine fachlich fundierte Aufarbeitung der Gesundheitshistorie durch ein externes Expertenteam erhalten Makler deutlich bessere Voten, eine größere Anzahl versicherbarer Kunden und reduzieren zugleich das Risiko einer vorvertraglichen Anzeigepflichtverletzung (VVA) auf ein Minimum. Die Zusammenarbeit mit uns ist damit eine Win-win-win-Situation für Makler, Kunden und Biometrie-Check“, sagt Sonja Keller, Gründerin von Biometrie-Check.
Professionelle Unterstützung von der Risikoprüfung bis zum Leistungsfall
Der zweite Baustein adressiert die Unterstützung im Leistungsfall. In Zusammenarbeit mit der BU-Expertenservice GmbH erhalten Makler und Kunden Begleitung bei der Beantragung und Durchsetzung von Leistungen aus der Berufsunfähigkeitsversicherung. Dies reicht von der Einschätzung der Erfolgsaussichten über die Aufbereitung der Unterlagen bis zur Unterstützung bei Nachprüfungsverfahren.
„Mit dem BCA BiometrieservicePlus bündeln wir spezialisierte Fachdienstleistungen unter einem gemeinsamen Dach. Über eine zentrale Landingpage erhalten unsere Makler einen transparenten Überblick über die Leistungen und die jeweiligen Ansprechpartner. Damit erweitern wir unser Serviceangebot gezielt und schaffen eine spürbare Entlastung im Vermittleralltag“, sagt Roman Schwarze, Vorstand BCA AG.
Ergänzung des BCA-Serviceangebots
Der BiometrieservicePlus ergänzt das bestehende Angebot der BCA AG aus Produktzugang, digitalen Beratungs- und Antragsprozessen, Vertriebsunterstützung und Weiterbildung. Insbesondere Makler, die ihr Biometriegeschäft ausbauen oder komplexe Gesundheits- und Leistungsfälle professionell begleiten möchten, erhalten damit Zugriff auf Spezialwissen, das in vielen Vermittlerbetrieben nicht dauerhaft vorgehalten werden kann. Mit dem neuen Angebot stärkt die BCA AG ihre Position als Servicepartner für unabhängige Vermittler und unterstützt diese dabei, steigenden fachlichen und regulatorischen Anforderungen effizient zu begegnen.
Mehr zum neuen BCA Service unter: BCA BiometrieservicePlus