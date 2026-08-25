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BCA AG erweitert Unterstützung im Biometriegeschäft

Neuer BCA BiometrieservicePlus bündelt Risikovoranfragen und Leistungsfallbegleitung für Makler

(lifePR) (Oberursel, )
Die BCA AG erweitert ihr Serviceangebot für angebundene Makler um den neuen BiometrieservicePlus. Der Service unterstützt Vermittler bei zwei besonders anspruchsvollen Aufgabenfeldern der biometrischen Absicherung: der Einschätzung der Versicherbarkeit vor Vertragsabschluss und der Begleitung von Kunden im Leistungsfall. Damit baut die BCA AG ihre Rolle als Servicemanufaktur für unabhängige Vermittler weiter aus und reagiert auf die steigende Komplexität im Biometriegeschäft.

Die Beratung zu Berufsunfähigkeit und anderen biometrischen Risiken zählt zu den beratungsintensivsten Bereichen der Versicherungsvermittlung. Gesundheitsangaben, Risikoprüfungen und Leistungsanträge erfordern spezialisiertes Know-how und binden erhebliche Ressourcen. Mit dem BiometrieservicePlus erhalten Makler künftig Zugang zu Expertenleistungen, die sie entlang des gesamten Beratungsprozesses unterstützen. Eine zentrale Landingpage bündelt alle wesentlichen Informationen zu den Leistungen und Kooperationspartnern sowie den jeweiligen Kontaktmöglichkeiten.

„Biometrie ist ein Bereich, in dem die Qualität der Beratung unmittelbar über den Versicherungsschutz unserer Kunden entscheidet. Mit dem BCA BiometrieservicePlus schaffen wir für unsere Makler eine verlässliche Grundlage, um auch in komplexen Fällen sicher und professionell zu agieren und damit den Mehrwert ihrer persönlichen Beratung weiter zu stärken“, sagt Dr. Frank Ulbricht, Vorstand BCA AG.

Zwei Leistungsbausteine, ein Dach

Der neue Service umfasst zwei Leistungsbausteine. Im Bereich Risikovoranfragen und Versicherbarkeitsprüfungen kooperiert die BCA AG mit Sonja Keller von Biometrie-Check. Dabei werden Gesundheitshistorien strukturiert aufbereitet, medizinische Unterlagen analysiert und anonyme Risikovoranfragen bei Versicherern durchgeführt. Für angebundene Makler bezuschusst die BCA AG die Nutzung des Services mit 150 Euro.

„Viele BU-Anfragen scheitern nicht an der tatsächlichen Versicherbarkeit, sondern an einer unvollständigen oder unstrukturierten Aufbereitung der Gesundheitsdaten. Durch eine fachlich fundierte Aufarbeitung der Gesundheitshistorie durch ein externes Expertenteam erhalten Makler deutlich bessere Voten, eine größere Anzahl versicherbarer Kunden und reduzieren zugleich das Risiko einer vorvertraglichen Anzeigepflichtverletzung (VVA) auf ein Minimum. Die Zusammenarbeit mit uns ist damit eine Win-win-win-Situation für Makler, Kunden und Biometrie-Check“, sagt Sonja Keller, Gründerin von Biometrie-Check.

Professionelle Unterstützung von der Risikoprüfung bis zum Leistungsfall

Der zweite Baustein adressiert die Unterstützung im Leistungsfall. In Zusammenarbeit mit der BU-Expertenservice GmbH erhalten Makler und Kunden Begleitung bei der Beantragung und Durchsetzung von Leistungen aus der Berufsunfähigkeitsversicherung. Dies reicht von der Einschätzung der Erfolgsaussichten über die Aufbereitung der Unterlagen bis zur Unterstützung bei Nachprüfungsverfahren.

„Mit dem BCA BiometrieservicePlus bündeln wir spezialisierte Fachdienstleistungen unter einem gemeinsamen Dach. Über eine zentrale Landingpage erhalten unsere Makler einen transparenten Überblick über die Leistungen und die jeweiligen Ansprechpartner. Damit erweitern wir unser Serviceangebot gezielt und schaffen eine spürbare Entlastung im Vermittleralltag“, sagt Roman Schwarze, Vorstand BCA AG.

Ergänzung des BCA-Serviceangebots

Der BiometrieservicePlus ergänzt das bestehende Angebot der BCA AG aus Produktzugang, digitalen Beratungs- und Antragsprozessen, Vertriebsunterstützung und Weiterbildung. Insbesondere Makler, die ihr Biometriegeschäft ausbauen oder komplexe Gesundheits- und Leistungsfälle professionell begleiten möchten, erhalten damit Zugriff auf Spezialwissen, das in vielen Vermittlerbetrieben nicht dauerhaft vorgehalten werden kann. Mit dem neuen Angebot stärkt die BCA AG ihre Position als Servicepartner für unabhängige Vermittler und unterstützt diese dabei, steigenden fachlichen und regulatorischen Anforderungen effizient zu begegnen.

Mehr zum neuen BCA Service unter: BCA BiometrieservicePlus

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BCA AG

Die BCA AG mit Sitz in Oberursel im Taunus zählt zu den großen Allfinanz-Maklerpools in Deutschland. Seit 1985 steht das Unternehmen für die konsequente Unabhängigkeit freier Vermittler sowie für umfassende Unterstützung durch persönliche und digitale Serviceleistungen. Mit rund 9.000 Vertriebspartnern und 120 Mitarbeitenden erzielte das Unternehmen im Jahr 2025 einen Gesamtumsatz von 88,8 Mio. Euro.

Als Servicemanufaktur unterstützt die BCA mit ihrem Leistungsversprechen „Gemeinsam mehr erreichen“ sämtliche Geschäftsmodelle im Versicherungs-, Vorsorge- und Investmentvertrieb. Zur BCA-Gruppe gehört zudem die BfV Bank für Vermögen AG, die das Angebot unter anderem um Vermögensverwaltungskonzepte und ein Haftungsdach ergänzt. Moderne Vertriebsunterstützung bietet die BCA unter anderem mit der Vermittlerplattform DIVA, der Kunden-App „Ihr FinanzCockpit“, dem DIVA Portfolio Builder und dem Investment-Shop.

Als verlässliche Heimat für selbstständige Versicherungsmakler und Finanzanlagenvermittler verfolgt die BCA das Ziel, die unternehmerische Unabhängigkeit ihrer Vertriebspartner langfristig zu sichern und sie in allen Phasen ihres Geschäftsmodells partnerschaftlich zu begleiten.

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