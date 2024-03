BCA AG belegt erneut 2. Platz im Bereich Finanzanlage/Finanzierung

Die neue Studie „AssCompact AWARD – Pools & Dienstleister 2024“ bestätigt den positiven Trend der BCA AG! So verzeichnet der Full-Service-Dienstleister gemeinsam mit der BfV Bank für Vermögen AG mit Sitz in Oberursel ein insgesamt stärkeres Ergebnis als im Vorjahr. Besonders hervorzuheben ist der sehr gute 2. Platz in der Kategorie Finanzanlage/Finanzierung. Des Weiteren gelang in den Kategorien „Sach/HUK“, „Vorsorge/Leben“ und „Kranken“ ein deutlicher Sprung nach vorne. Im Bereich „Vorsorge/Leben“ wurde die BCA AG zusätzlich für die beste Beratungs-/Angebotssoftware ausgezeichnet.



Einmal jährlich analysiert die bbg Betriebsberatungs GmbH in Kooperation mit renommierten Expertenhäusern und Kooperationspartnern in der Studie „AssCompact Award – Pools & Dienstleister“, mit welchen Pools und Dienstleistern die Maklerunternehmen zufrieden sind bzw. mit welchen sie in den verschiedenen Produktsparten intensiver zusammenarbeiten. Demzufolge liefern die Studienergebnisse wichtige Erkenntnisse für die Positionierung der Unternehmen im Pool- und Dienstleistungsmarkt.



Insgesamt erzielt die BCA AG ein besseres Ergebnis als im Vorjahr. Besonders erfreulich ist der erneut sehr gute 2. Platz in der Kategorie „Finanzanlage/Finanzierung“. Darüber hinaus wurde die BCA von den unabhängigen Vermittlern im Leistungskriterium „Beste Beratungs-/Angebotssoftware (Vorsorge/Leben)“ als Qualitätsführer bewertet. Doch auch in den anderen Bereichen erhielt die BCA AG verstärkten Zuspruch von den teilnehmenden Maklern. So wurde in der Kategorie „Sach/HUK“ der 5. Platz erreicht (Vorjahr: Platz 10). In den Kategorien „Vorsorge/Leben“ (Vorjahr: Platz 8) und „Kranken“ (Vorjahr: Platz 11) wählten die Maklerinnen und Makler die BCA AG jeweils auf einen guten 4. Platz. Damit konnte sich die BCA AG in allen drei Bereichen deutlich im Ranking verbessern.



Die aktuellen Studienergebnisse sowie die jüngste Auszeichnung mit dem DEUTSCHEN FONDSPREIS für Servicequalität durch die Fachzeitschrift FONDS professionell belegen die insgesamt hohe Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens.



Roman Schwarze, Vorstand der BCA AG, zeigt sich sehr zufrieden mit der Entwicklung: „Die Ergebnisse und die Auszeichnungen gerade in der jüngsten Vergangenheit bestätigen die Qualität unseres angebotenen Kundenservices und sprechen für eine sehr gute Kundenorientierung der gesamten BCA-Gruppe.“ Auch Dr. Frank Ulbricht, Vorstand der BCA AG und Vorstandsvorsitzender der BfV Bank für Vermögen AG, freut sich über das verbesserte Ergebnis: „Wir bedanken uns an dieser Stelle bei allen Geschäftspartnern für das entgegengebrachte Vertrauen und die erfolgreiche Zusammenarbeit. Ihre positiven Rückmeldungen in Verbindung mit diesen Ergebnissen sind für uns Motivation und Ansporn, diesen Service auf hohem Niveau zu halten und stetig zu verbessern.“

