BCA AG: „Wir sind Top Company 2025!“

Mit hervorragenden 4 Sternen bei 56 Bewertungen gehört der mittelständische Finanzdienstleister zu den besten 5 Prozent der mitarbeiterfreundlichsten Unternehmen auf der Plattform.



Nach 2024 kürte kununu die BCA AG auch für das Jahr 2025 zur Top Company. kununu ist die führende Arbeitgeberbewertungsplattform im deutschsprachigen Raum. Das Ergebnis basiert auf unabhängigen und anonymen Bewertungen von Mitarbeitenden auf einer Skala von 1 bis 5 in verschiedenen Kriterien. Mit beeindruckenden 4 Sternen gehört die BCA AG zu den besten 5 Prozent der mitarbeiterfreundlichsten Unternehmen auf kununu.



„Wir sind Top Company 2025. Gerade zu unserem 40-jährigen Jubiläum ist das natürlich ein tolles Resultat und macht uns sehr stolz. Es unterstreicht unser großes Engagement, ein positives Arbeitsumfeld zu schaffen und die Mitarbeiterzufriedenheit kontinuierlich zu steigern. Ein positives Arbeitsklima ist für uns ein zentraler Erfolgsfaktor. Gerade in den letzten Jahren haben wir viele neue Benefits für unsere Mitarbeiter eingeführt. Diese überzeugen, wie die Ergebnisse von kununu bestätigen“, so Manuela Schwandt, Leiterin der Personalabteilung bei der BCA AG.



Über die attraktiven Personalvorteile hinaus war auch der Umzug zum Jahreswechsel 2023/24 in den nagelneuen TOWNUS in der Frankfurter Landstraße in Oberursel eine sehr gute Verbesserung. Das moderne Bürogebäude und das ausgezeichnete Raumkonzept schaffen ein Maximum an Flexibilität und eine offene Bürokultur. Mobiles Arbeiten und flexible Arbeitszeiten unterstützen die Work-Life-Balance. Hinzu kommen ein Höchstmaß an digitaler Vernetzung, freie Platzwahl und die Aufteilung der Büroflächen in variable Arbeits- und Besprechungszonen. All dies bietet viel Raum für eine konstruktive Arbeitsatmosphäre und insgesamt gute Arbeitsbedingungen.



„Mit unseren sehr guten Bedingungen bieten wir künftigen Kolleginnen und Kollegen sehr gute berufliche Perspektiven, eine faire Vergütung plus Zusatzleistungen und die Möglichkeit, sich kontinuierlich beruflich weiterzuentwickeln. Vor allem aber legen wir als mittelständisches Unternehmen mit rund 120 Mitarbeitenden großen Wert auf gegenseitige Wertschätzung und Team-Work. Wertschätzung und Vertrauen sind für uns zentrale Grundlagen für eine erfolgreiche Zusammenarbeit“, so Manuela Schwandt.

