BCA AG: Neue Vermögensübersicht in der Beratungssoftware DIVA

Mit der neuen Vermögensübersicht in der Beratungssoftware DIVA erhalten Vertriebspartner ein leistungsstarkes Tool, das die bewährten Funktionalitäten der Depotübersicht und des Depotreportings mit neuen Vertriebsanwendungen verbindet.



Mit der neuen Vermögensübersicht in der Beratungssoftware DIVA geht die BCA AG einen weiteren Schritt, um im Jubiläumsjahr 2025 gemeinsam mit ihren Vertriebspartnern mehr zu erreichen. Das neue Tool ermöglicht eine detaillierte Depotanalyse für nachhaltige Anlageentscheidungen. Analyseanwendungen wie eine Wertentwicklungssimulation über einen Zeitraum von 15 Jahren, ein Peergroup-Quintils-Ranking oder eine detaillierte Einzelperformanceanalyse jeder Depotposition unterstützen den Vertriebspartner bei der gezielten Steuerung seiner Anlageentscheidungen.



Höhere Effizienz

Die vertiefte Strukturanalyse umfasst zudem wichtige Kennzahlen wie Restlaufzeiten, Emittentenstruktur und Ratings, um die zugrunde liegenden Risiken besser einschätzen zu können. Abgerundet wird die fundierte Beratungslösung durch die Berücksichtigung von ESG-Kriterien, PAIs und SDG-Zielen, die Anlageprofis direkt in die Anlagestrategie einfließen lassen können. „Unser Angebot bietet Vertriebspartnern mehr Transparenz. Alle notwendigen Informationen stehen auf einen Blick zur Verfügung. Demzufolge stellt unser Angebot eine sehr gute Grundlage für die Finanzberatung und Anlageentscheidungen bereit. Darüber hinaus ist unsere neue Vermögensübersicht in der Beratungssoftware DIVA hervorragend mit weiteren Funktionen wie unserem Investment-Vergleichstool oder unser Beratungsstrecke vernetzt“, sagt Dr. Frank Ulbricht, Vorstand der BCA AG.



Intuitive Bedienung und benutzerfreundliches Design

Ein besonderer Mehrwert der neuen Vermögensübersicht in der Beratungssoftware DIVA ist auch die stark verbesserte Usability. „Unsere Plattform überzeugt nicht nur durch ein breites Analysespektrum, sondern auch durch eine intuitive Bedienbarkeit. Das moderne Design ermöglicht eine übersichtliche und schnelle Navigation. So lassen sich Depots, Bestände und Fonds direkt und einfach miteinander vergleichen. Zudem können Transaktionen direkt, schnell und vor allem einfach aus dem Bestandsdepot des Anlagekunden heraus durchgeführt werden“, so Roman Schwarze, Vorstand der BCA AG.



Dank umfangreicher Individualisierungsmöglichkeiten können Ansicht und Funktionen zudem an die Bedürfnisse der Vertriebspartner angepasst werden. Schwarze dazu: „Unsere Vertriebspartner können jedes einzelne Chart, jede Tabelle innerhalb des Dashboards je Kunde individuell an- und abwählen. Darüber hinaus können unsere Vertriebspartner selbst entscheiden, wie die Struktur im Berater-Dashboard und wie die Struktur im Kunden-Dashboard bzw. in der Kunden-App IhrFinanzCockpit dargestellt werden soll. Diese 100-prozentige Individualisierbarkeit differenziert unser Angebot vom Wettbewerb.“ Ein integrierter Transaktionsmonitor sorgt zudem dafür, dass der Nutzer stets den Überblick über die ausgewählten Aktivitäten behält.



Präsentation auf dem FONDS professionell KONGRESS

Bastian K. Roeder, Vorstand der BCA AG, betont den vertrieblichen Nutzen: „Alles in allem stellen wir mit der neuen digitalen Vermögensübersicht in unserer Beratungssoftware DIVA einen einzigartigen Leistungsbringer für die Kundenberatung zur Verfügung. Unser Anspruch ist, den vertrieblichen Nutzen für unsere Vertriebspartner deutlich zu steigern und uns durch ein exzellentes Angebot von digitalen und persönlichen Serviceleistungen zu differenzieren. Die Kundinnen und Kunden unserer Vertriebspartner erwarten heute ein großartiges Beratungserlebnis und eine nahtlose digitale Customer Experience. Mit unserer neuen Vermögensübersicht ermöglichen wir daher unseren Vertriebspartnern eine großartige digitale Vertriebsunterstützung für die persönliche Kundenberatung. Durch hohe Flexibilität und individuell nach Berater- und Kundenwunsch gestaltete Inhalte bieten wir einen verkaufsfördernden Zusatznutzen für ein ganzheitliches Beratungskonzept. Gleichzeitig werden die Beratungs- und Verkaufsprozesse durch die Vernetzung der digitalen und physischen Welt optimiert und damit ein erheblicher vertrieblicher Mehrwert geschaffen.“



Roeder weiter: „Fachbesucher des FONDS professionell KONGRESSES können sich an unserem Stand (Ebene 0, Nr. 66) in Mannheim von den Vorteilen der neuen digitalen Vermögensübersicht in der Beratungssoftware DIVA überzeugen. Wir freuen uns auf den Austausch mit bekannten und neuen Vertriebspartnern.“

(lifePR) (