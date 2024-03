All inclusive: BCA AG unterstützt mit prozessoptimiertem Bestandsübertragungsservice

Im Rahmen einer ganzheitlichen Beratung unterstützen Bestandsübertragungen Vermittler dabei, den gesamten Vertragsbestand des Kunden datentechnisch konsolidiert und prozessoptimiert zu verwalten. Die BCA AG, Full-Service-Dienstleistungspool mit Sitz in Oberursel, hat ihre Serviceplattform DIVA erweitert und ihren Bestandsübertragungsservice verbessert. Das System bietet einen kompakten Überblick über diejenigen Fremdverträge, die der Makler in den eigenen Bestand übernehmen kann. Auf Wunsch kann der Makler die Bestandsübertragung mit wenigen Klicks auslösen. Als wichtiger Servicebaustein wird den Maklerpartnern jederzeit der aktuelle Status der Datenübertragung angezeigt; verzögerte Übertragungen reklamiert die BCA AG mit ihrer technischen Erweiterung automatisch. Die notwendige Kommunikation mit dem Versicherer übernimmt der BCA-Support – ohne Aufwand für den Makler.



Mit der Serviceplattform DIVA bietet die BCA AG ihren Geschäftspartnern ein vollständig digitales Beratungs-, Vermittlungs- und Verwaltungstool für die Geschäftsfelder Versicherung, Investment und Finanzierung. Alle notwendigen Daten und Prozesse sind miteinander verknüpft und sorgen für bestmögliche Arbeitsbedingungen im digitalen Maklerbüro. Bestehende Prozesse innerhalb des DIVA-Systems werden kontinuierlich maklerorientiert verbessert. Eine aktuelle Erweiterung in DIVA ist in diesem Zusammenhang der runderneuerte Bestandsübertragungsprozess.



Identifizierung von Potenzialen und Übertragung des Bestands

Einfach und übersichtlich erkennt der Vermittler in einer komprimierten Übersicht, ob Fremdverträge aus DIVA oder der Endkunden-App „Ihr FinanzCockpit“ in den eigenen Bestand übernommen werden können. Anschließend wählt der Makler die Verträge aus, die er übernehmen möchte. Dies geschieht gleichzeitig, auch wenn die Verträge von unterschiedlichen Gesellschaften stammen. Im zweiten Schritt werden die notwendigen Dokumente wie Maklervollmacht oder Einwilligung zur Datenverarbeitung automatisch vom System erkannt. Sollten Dokumente für den Kunden nicht hinterlegt sein, können sie mithilfe des Dokumentengenerators einfach erstellt werden. Im dritten Schritt der durchgängig digitalen Prozesskette wird der Übertragungsprozess nur noch digital angestoßen – unter der Voraussetzung, dass die notwendigen Dokumente bereits signiert wurden. Sofern noch eine Signatur erforderlich ist, können die in DIVA generierten Dokumente direkt vor Ort oder per Fernsignatur digital unterschrieben werden.



Ganzheitliche Lösung und aktiver Support durch BCA AG

Als besonderen Mehrwert bietet die BCA AG in Bezug auf den Übertragungsprozess einen maklerorientierten Support an. In der Praxis bedeutet dies, dass der Makler regelmäßig über den aktuellen Status der Bestandsübertragungen per Benachrichtigung bzw. über Prozesssymbole innerhalb der Übersichtsmaske schnellstmöglich und effektiv informiert wird. Diese kompakte Übersicht mit entsprechender Statusmeldung ist sowohl in DIVA als auch über die App „Ihr FinanzCockpit“ möglich.



Im Idealfall erhält der Vermittler hierdurch schnell und abschließend die Information, dass die Bestandsübernahme erfolgreich verlaufen ist. Aber auch für den Fall, dass es z. B. Rückfragen seitens der Versicherer oder Übertragungsfehler gibt, erhält der Makler eine Information und kann entsprechend reagieren. Besonderes Highlight: Sollte es zu Verzögerungen bei der Übertragung kommen, übernimmt das Fachpersonal der BCA AG die komplette Abwicklung im Sinne des Maklers bzw. die Reklamation, sodass den Maklerunternehmen kein Aufwand entsteht.



Sämtliche in diesem Zusammenhang getätigten Maßnahmen des BCA-Fachteams werden dem Vermittler in der Statusleiste innerhalb der Übersichtsmaske angezeigt, sodass er von Beginn bis zur endgültigen Übermittlung des Vertrages stets informiert ist und zudem keinen manuellen Nacherfassungsaufwand betreiben muss.



Roman Schwarze, Vorstand der BCA AG, fasst zusammen: „Unser neuestes Angebot automatisiert die Datenverarbeitung erheblich, zeigt Potenziale auf, ermöglicht durch unsere Unterstützung die schnellstmögliche Bestandsübertragung und macht damit das Maklergeschäft erfolgreicher. Oder anders ausgedrückt: Dank unseres effizienten Bestandsübertragungsservices haben Maklerunternehmen künftig mehr Zeit für die Kundenbetreuung und -beratung.“

