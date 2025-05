Fit in der Schule, fit fürs Leben - BBBank Stiftung startet Sommerspendenaktion 2025

Gute Startchancen sind von entscheidender Bedeutung für unsere Kinder und eine zukunftsfähige Gesellschaft. Unabhängig von Herkunft und sozialem Status, sollten alle jungen Menschen die Möglichkeit haben, ihre Fähigkeiten zu entfalten. Leider wächst nicht jedes Kind mit den notwendigen Voraussetzungen auf. Armut, sprachliche Hürden oder ein bildungsfernes Elternhaus können den Lernerfolg nachhaltig erschweren.



In Deutschland erlebt rund jedes 5. Kind Benachteiligungen auf seinem Bildungsweg. Etwa 25 % aller 10-jährigen sowie 15-jährigen Schüler:innen können außerdem nicht ausreichend lesen. Daraus resultieren Hürden für Schule und Beruf sowie das Risiko, auch im Erwachsenenalter auf Hilfe angewiesen zu sein.



„Die Zukunft unserer Kinder liegt uns sehr am Herzen. Deshalb möchten wir erneut dieses wichtige Thema aufgreifen und uns gemeinsam mit möglichst vielen Spender:innen sowie der BBBank, für bessere Startchancen bereits in der Kita und Grundschule einsetzen.“ erklärt Stiftungsvorstandsmitglied Ralf Baumann.



Im Fokus der heute gestarteten Spendenaktion stehen die frühe Förderung der Lesekompetenz mithilfe altersgerechter (Vor-)Lese-Boxen, Schulranzen für armutsbetroffene Erstklässler sowie gezielte Nachhilfe bzw. Hausaufgabenbetreuung für Kinder mit Sprachbarrieren oder Lernschwierigkeiten.



Wenn mehr Kinder die Chance bekommen, unter guten Voraussetzungen zu lernen, stärkt dies die Zukunftsfähigkeit unserer Gesellschaft. Gern verdoppelt die BBBank jede eingehende Spende im Aktionszeitraum bis 10. Juli 2025 um insgesamt maximal 150.000 Euro.



Besonders wirksam ist eine dauerhafte Bildungsförderung mit monatlich 60 Euro. Damit kann z.B. ein Kind einen Monat lang beim Lernen unterstützt werden.

