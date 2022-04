BBBank Stiftung unterstützt humanitäre Hilfe für Ukraine mit mindestens 750.000 Euro

Seit Ende Februar tobt in Teilen der Ukraine ein Konflikt, der wie kein anderer der letzten Jahrzehnte die Menschen in Deutschland, Europa und im Rest der Welt bewegt. Seine zunehmend erkennbare Grausamkeit, die mit ihm verbundenen Gefahren für weitere Staaten Europas sowie seine kurz- und langfristigen globalen Folgen machen für die meisten Menschen ein Wegschauen unmöglich. Dabei steht vor allen Dingen die mit jedem weiteren Konflikttag anwachsende humanitäre Katastrophe im Fokus der Anteilnahme. Laut UNHCR sind per 27. April 2022 mehr als 5,3 Mio. Menschen aus der Ukraine in Nachbarländer geflohen. Bald 400.000 von ihnen sind auch in Deutschland angekommen. Das zivilgesellschaftliche Engagement und die Bereitschaft sich aktiv einzubringen, sind dabei beeindruckend groß. Gleichzeitig können die dringend erforderlichen Hilfe-Maßnahmen in der Ukraine, auf den Flüchtlingsrouten und in den Aufnahmeländern nicht allein durch ehrenamtliche Einsatzbereitschaft bewältigt werden. Vor allen Dingen bedarf es finanzieller Mittel, um Hilfe effektiv und effizient dort zu realisieren, wo sie dringend benötigt wird.Mit der seit 2. März laufenden Spendenaktion „Ukraine-Hilfe“ sammelt die BBBank Stiftung monetäre Spenden, die zu 100 Prozent ausgewählten Organisationen und Projekten zufließen, die humanitäre Sofort-Hilfe vor Ort und auf Fluchtrouten leisten sowie ergänzend Geflüchtete in Deutschland unterstützen. Aktuell liegt die Gesamtfördersumme, inklusive einer großzügigen Aufstockung um 150.000 Euro durch die BBBank, bei mindestens 750.000 Euro, die in unterschiedlichen Teilbeträgen an Empfänger wie das Deutsche Rote Kreuz, die SOS Kinderdörfer, Ärzte ohne Grenzen sowie für Hilfeangebote in Deutschland an Die Arche Kinderstiftung, die Berliner Stadtmission, die Johanniter Leipzig und andere lokale Organisationen ausgezahlt wurden. Eine Auflistung der bisher erfolgten zweckgebundenen Förderungen liefert die BBBank Stiftung auf ihrer Projekt-Website „Die schnelle und unbürokratische Unterstützung steht für uns im Falle der Ukraine-Hilfe ganz klar im Vordergrund“, betont Ralf Baumann, Vorstandsmitglied der BBBank Stiftung. „Trotzdem möchten wir, wenn es sich anbietet, im Rahmen einer persönlichen Spendenübergabe sicherstellen, dass diese Förderung konkret helfen kann. Zusätzlich nutzt die BBBank Stiftung verschiedene Wege, um auf Organisationen und Projekte aufmerksam zu machen, die wir für wichtig und richtig halten.“Geplant ist so zum Beispiel eine symbolische Spendenübergabe für die bereits erfolgte Förderung an die Rosinen-Initiative. Diese bürgerliche Initiative aus Karlsruhe organisiert seit Ende Februar 2022 Hilfstransporte in die Ukraine und liefert mit wöchentlich rund 20 „Rosinenbrummis“ aus Spendengeldern finanzierte bedarfsorientierte Hilfsgüter in die Ukraine.„Es ist uns besonders wichtig, gleichermaßen sowohl etablierte und erfahrene Organisationen bei ihrer Arbeit zu unterstützen“, erklärt Ralf Baumann, „als auch kleinen, aber nicht weniger engagierten Projekten, durch dringend benötigte finanzielle Mittel die Arbeit zu erleichtern.“Ein Beitrag zur Ukraine-Hilfe, in Form einer beliebig hohen Geldspende, ist unter anderem online über die Website der BBBank Stiftung, unter www.bbbank-stiftung.de/ukraine-spende , jederzeit unkompliziert möglich. Weitere humanitäre Hilfen werden damit realisierbar.