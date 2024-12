BBBank Stiftung unterstützt Übergang von Schule in Beruf

Selbstreflexion: Die Teilnehmer:innen setzen sich mit ihren Fähigkeiten, Interessen und Stärken auseinander.

Soziale Kompetenzen: Übungen fördern Kommunikationsfähigkeit, Teamarbeit und Verantwortungsbewusstsein.

Selbstvertrauen: Die Stärkung der Persönlichkeit erleichtert den Übergang in die Berufswelt.

Direkte Praxiserfahrung: Unter Anleitung von Auszubildenden lernen Schüler:innen berufliche Tätigkeiten und Herausforderungen in verschiedenen Branchen kennen.

Projekt „Gastro to Go“: Während der Spendenübergabe organisierten Jugendliche, unterstützt von einer Auszubildenden eines Karlsruher Hotels, das Catering für die Veranstaltung. Von der Menüplanung bis zum Service sammelten sie wertvolle praktische Erfahrungen.

Berufswahlkompetenz: Diese Projekte helfen den Heranwachsenden, ihre beruflichen Interessen zu entdecken und fundierte Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.

Am 9. Dezember 2024 übergaben zwei Vertreter der BBBank Stiftung eine Spende von 50.000 Euro an das BeoNetzwerk, eine Einrichtung des Stadtjugendausschusses Karlsruhe (stja). Mit diesem Betrag werden zwei wichtige Projekte gefördert, die vor allem benachteiligten Jugendlichen den Übergang von der Schule in den Beruf erleichtern: "Trainings im Klassenverband“ und "Praktische Projekte zur Berufsorientierung“. Die finanzielle Unterstützung ermöglicht eine gezielte Begleitung junger Menschen bei ihrer beruflichen Orientierung. Beide Projekte sind bedeutende Bausteine, um Herausforderungen wie unbesetzte Ausbildungsstellen oder frühzeitige Ausbildungsabbrüche anzugehen.Das Projekthilft Jugendlichen, ihre persönlichen Kompetenzen zu entdecken und zu stärken.Inerleben Jugendliche die Berufswelt hautnah.Ralf Baumann, Vorstandsmitglied der BBBank Stiftung, betonte bei der Spendenübergabe: „Die Förderung junger Menschen ist eine Investition in die Zukunft. Durch die Projekte des BeoNetzwerks schaffen wir nicht nur bessere Perspektiven für die Jugendlichen selbst, sondern tragen auch dazu bei, dem Fachkräftemangel in der Region entgegenzuwirken.“Daniel Melchien, Geschäftsführer des stja, ergänzt "Da die Kosten der beiden Projekte nur teilweise durch die Agentur für Arbeit gedeckt werden, ist die Förderung durch die BBBank Stiftung eine große Unterstützung. Mit unserem vielschichtigen und strukturierten Vorgehen fördern wir die Eigeninitiative und das Selbstbewusstsein von Schüler:innen und bereiten diese damit gut auf den Berufseinstieg vor."Die BBBank Stiftung setzt mit Ihrer Spende ein wertvolles Zeichen für die Förderung der Berufsorientierung in der Region. Die Mittel stammen aus der diesjährigen Spendenaktion "Bildung verdienen alle". Auch zukünftig wird sich die Stiftung im Bildungssektor eingagieren.