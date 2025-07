BBBank Stiftung unterstützt Förderschule der Lebenshilfe Bad Dürkheim mit 25.000 Euro

Die BBBank Stiftung hat eine Spende über 25.000 Euro zur Anschaffung und Montage neuer Spielgeräte auf dem Außengelände übergeben. Im Rahmen einer feierlichen Veranstaltung überreichte der Vorstandsvorsitzende Matthias Eder den symbolischen Spendenscheck an die Schulleiterin Sabine Welsch-Staub.



Die neuen Spielgeräte bieten den Kindern, speziell auf deren Bedürfnisse zugeschnitten, viele Möglichkeiten für Bewegung und gemeinsame Aktivitäten und fördern so z.B. soziale Kompetenzen, Motorik und Konzentrationsfähigkeit – passend zum ganzheitlichen Konzept der Förderschule.



Gern eröffnete Matthias Eder die Feier mit einigen Worten und hatte auch eine kleine Überraschung parat: Bewegliche Pausenspiele, welche die Schülerinnen und Schüler ebenfalls freudig entgegennahmen. Eder betonte: „Spielen ist weit mehr als ein Zeitvertreib – es bedeutet Begegnung, Bewegung sowie Spaß und ist ein wichtiger Bestandteil der pädagogischen Arbeit. Wir freuen uns sehr, dass wir dazu beitragen dürfen, dass sich die Schülerinnen und Schüler dieser Schule wohlfühlen und ihre individuellen Fähigkeiten entwickeln können.“



Die Schulleiterin Frau Welsch-Staub bedankte sich herzlich im Namen der Schulgemeinschaft: „Die neuen Spielgeräte und Pausenspiele sind ein wertvolles Geschenk und ein Zeichen der Solidarität. Sie bereichern unseren Schulalltag und bringen den Kindern positive Erlebnisse. Wir freuen uns zudem, dass die BBBank Stiftung unser Engagement erneut finanziell unterstützt.“



Neben der Schulleitung nahmen auch Steffen Kopp, Vorstandsmitglied der Lebenshilfe, Beate Kielbassa, Leiterin der Öffentlichkeitsarbeit, und Lehrkräfte sowie Lernende der Oberstufen- und Abschlussklassen an der Veranstaltung teil. Mit fröhlichen Liedern bedankten sich die jungen Menschen auf sehr eindrucksvolle Weise. Der Auftritt wurde mit herzlichem Applaus honoriert und sorgte für einen bewegenden Moment.



Die Lebenshilfe Bad Dürkheim wurde als Selbsthilfeverein von Angehörigen gegründet und engagiert sich seit 1965 für Menschen mit geistiger Behinderung. Rund 785 Menschen werden von 400 Mitarbeitern entlang der Lebensphasen begleitet. Ziel ist die individuelle Förderung, Teilhabe am gesellschaftlichen Leben und größtmögliche Selbstständigkeit. Außer Wohn- und Arbeitsangeboten bietet die Lebenshilfe mit der Siegmund-Crämer-Schule ein ganzheitliches Bildungskonzept für Kinder und Jugendliche mit erhöhtem Förderbedarf. Das multiprofessionelle Team verfolgt einen Ansatz, der Lernen, soziale Entwicklung und praktische Lebenskompetenz verbindet.

