BBBank Stiftung übergibt 225.000 Euro an RTL-Kinderhäuser

Das Engagement der BBBank Stiftung zugunsten von RTL-Kinderhäusern wächst weiter. Beim diesjährigen RTL-Spendenmarathon übergab die BBBank Stiftung erneut eine beeindruckende Spendensumme

Ein Highlight der Arbeit der Stiftung RTL – Wir helfen Kindern e. V. ist der einmal jährlich ausgestrahlte RTL-Spendenmarathon. Dieser hatte am 17. und 18. November diesen Jahres die Leitlinie „Wir kümmern uns um die Sorgen und Ängste der Menschen hierzulande“.



Moderiert wird die Veranstaltung vom langjährigen Journalisten, TV-Moderator und RTL-Charity-Gesamtleiter Wolfram Kons, der im Laufe der Sendung prominente Gäste und ausgewählte Spendenpaten begrüßt. In diesem Jahr war Gabriele Kellermann, Vorstandsmitglied BBBank Stiftung, wieder persönlich vor Ort. Gemeinsam mit der bekannten Fernsehmoderatorin Birgit Schrowange, Kuratoriumsmitglied der BBBank Stiftung und Patin des RTL-Kinderhauses in Köln, übergab Kellermann eine Spende in Höhe von 225.000 Euro. Der Spendenbetrag stammt aus der diesjährigen Spendenaktion „Sozial benachteiligten sowie geflüchteten Kindern Gutes tun“ und kommt sechs RTL-Kinderhaus-Standorten zugute.



Dort erhalten sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche aktive Unterstützung im Alltag. Die RTL-Kinderhäuser bieten Schülerinnen und Schülern nicht nur eine ausgewogene Mahlzeit und Hilfe bei den Hausaufgaben, sondern unterstützen auch mit altersgerechten Spiel- und Bildungsangeboten. Vor allem schaffen sie ein sicheres Umfeld, in dem Kinder ihr Kindsein ungetrübt ausleben dürfen und können. Insgesamt wirken diese Einrichtungen gezielt den Folgen sozialer Benachteiligung entgegen.



„Die RTL-Kinderhäuser leisten seit vielen Jahren eine wichtige und wertvolle Arbeit für Kinder und Jugendliche, denen es nicht so gut geht. Und gerade in der aktuellen Zeit, in der viele junge Menschen zusätzliche Zukunftsängste haben, sind die Kinderhäuser ein Ort der Zuversicht, ein Ort, an dem immer jemand für sie da ist.“ so Kellermann.



Die RTL-Kinderhäuser liegen den Verantwortlichen der BBBank Stiftung schon viele Jahre am Herzen. Seit 2015 wurden diese Einrichtungen mehrfach unterstützt. Inklusive 2022 beläuft sich die Gesamtförderung auf über 600.000 Euro. Dieser Betrag erhöht sich um die finanziellen Hilfen, welche wiederholt, so auch dieses Jahr mit 100.000 Euro, einigen Arche-Kinderhäusern zugutekommen.