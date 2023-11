BBBank Stiftung startet Weihnachtsspendenaktion 2023

Ziel ist kranken Kindern schöne Erlebnisse zu schenken

Weihnachten bedeutet für die meisten Kinder feierliche und fröhliche Stunden mit der Familie, gemeinsam zu lachen und zu spielen. Für rund 30.000 Kinder in Deutschland, welche diese Zeit im Krankenhaus oder Hospiz verbringen müssen, ist das oft nicht so. Deshalb startet die BBBank Stiftung heute ihre jährliche Weihnachtsspendenaktion, um diesen Patienten zu helfen. „Wir möchten, zusammen mit vielen Spender:innen und der BBBank, diesen Kindern schöne Erlebnisse bescheren und damit den Genesungsprozess unterstützen.“ führt Vorstandsmitglied Ralf Baumann aus.



So können ein liebevolles Geschenk, Besuche von Klinik-Clowns, eine fröhliche Weihnachtsfeier auf der Kinderstation oder ein altersgerechtes Theaterstück für Abwechslung und Aufmunterung sorgen - bei sehr schwerer Krankheit kann es auch die Erfüllung eines letzten Herzenswunsches sein.



Alle Spenden kommen durch die Zusammenarbeit mit lokalen Partnern, zu Weihnachten 2023 und darüber hinaus, den jungen Patienten zugute. Erwähnenswert ist zudem, dass die BBBank alle bis 4. Januar 2024 eingehenden Beträge bis insgesamt maximal 150.000 Euro verdoppelt. So können mehr Kinder glückliche und unbeschwerte Momente erleben.



Jede finanzielle Unterstützung an die BBBank Stiftung ist online oder per Überweisung herzlich willkommen. So ermöglichen 75 Euro z.B. einen einstündigen Besuch eines Klinik-Clowns.