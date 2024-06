BBBank Stiftung startet Spendenaktion für mehr Bildungschancen-Gleichheit

Die BBBank Stiftung startet heute die Spendenaktion „Bildung verdienen alle“, um benachteiligten Kindern und Jugendlichen Zugang zu guten Bildungsangeboten zu ermöglichen sowie vorhandene Bildungspotentiale zu stärken. Damit setzt die Stiftung ihr regelmäßiges Engagement in diesem Bereich fort.Gute Bildung eröffnet nicht nur bessere Karrierechancen, sondern fördert auch die Persönlichkeitsentwicklung sowie die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Doch nicht alle haben die gleichen Chancen - Kindern und Jugendlichen aus sozial benachteiligten bzw. bildungsfernen Familien bleiben oft Möglichkeiten versperrt, um ihren persönlichen Bildungsweg erfolgreich zu gehen. Der neueste Bildungsbericht des Leibniz-Instituts für Bildungsforschung und Bildungsinformation aus dem Jahr 2022 zeigt, dass insbesondere Kinder aus Familien mit Migrationshintergrund sowie Einzelkinder von Alleinerziehenden überdurchschnittlich betroffen sind."Wir können die bestehenden Herausforderungen nur gemeinsam bewältigen", betont Ralf Baumann, Vorstandsmitglied der BBBank Stiftung. "Wenn es uns gelingt, mehr Chancengleichheit in der Bildung zu schaffen, profitiert nicht nur jeder Einzelne, sondern unsere gesamte Gesellschaft. Wir laden daher herzlich ein, sich an unserer Spendenaktion zu beteiligen. Die gesammelten Spenden kommen direkt den benachteiligten Kindern und Jugendlichen zugute."Vor allem unterstützt die Stiftung Projekte mit denen qualifizierte Nachhilfe, die Anschaffung von Erstklässler-Schulranzen und pädagogische Feriencamps ermöglicht werden. Hilfreich dabei ist, dass die BBBank eG alle bis zum 19. Juli 2024 eingehenden Spenden bis zu einem Gesamtbetrag von 150.000 Euro verdoppelt.Weitere Details zur Spendenaktion finden Sie unter www.bbbank-stiftung.de/bildung-verdienen-alle