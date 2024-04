BBBank Stiftung spendet an „Hilfe für krebskranke Kinder Frankfurt e.V.“ - 50.000 Euro für zwei wichtige Projekte

Die großzügige Unterstützung des Projekts „Spiel & Spaß auf Station“ wurde durch die Weihnachtsspendenaktion 2023 der BBBank Stiftung möglich. Dank der überwältigenden Resonanz vieler Spender:innen und der BBBank endete diese zum Jahresbeginn 2024 mit einem großartigen Gesamtergebnis von 530.000 Euro.



Die Aktion war Kindern und Jugendlichen gewidmet, die in der Weihnachtszeit oder darüber hinaus in der Klinik bzw. in Hospizbetreuung sind. „Unser Ziel ist es, Vorhaben zu fördern, die den Kindern schöne Erlebnisse ermöglichen und dadurch zum Genesungsprozess beitragen.“ führt Vorstandsmitglied Ralf Baumann aus. Nachdem im Jahr 2023 bereits bundesweit Projekte für kranke Kinder mit 235.000 Euro gefördert wurden, sind aktuell weitere Aktivitäten in der Umsetzung.



Am 8. April 2024 fand die Spendenübergabe im Familienzentrum des Vereins Hilfe für krebskranke Kinder in Frankfurt statt. "Wir sind sehr froh, dass wir gemeinsam kranken Kindern Lichtblicke schenken und außerdem einen Beitrag zur Erforschung von Krebserkrankungen bei Kindern und Jugendlichen leisten können.“ erklären die Projektpaten Claudia Perino, Mitarbeiterin der BBBank Stiftung und Benjamin Kötter, Filialdirektor der BBBank Frankfurt, bei der symbolischen Scheckübergabe an Gisela Dingert, Geschäftsführerin und Elisa Valeva, Fundraiserin des Vereins.



Mit der Förderung der BBBank Stiftung hilft der Verein Hilfe für krebskranke Kinder Frankfurt

e. V. ganz direkt und unbürokratisch an Krebs erkrankten Kindern. „Wir sind glücklich, dass mit dieser wunderbaren Spende gleich zwei wichtige Projekte von uns gefördert werden. Mit Spiel und Spaß auf Station wird der Aufenthalt auf der Kinderkrebsstation erleichtert, in dem die Kinder beschäftigt und abgelenkt werden“, betont Gisela Dingert. „Drei erfahrene Erzieher sorgen für spielerische Momente im oft langweiligen Klinikalltag. Es wird gemeinsam gebastelt, gemalt und gespielt. Ihre Arbeit ergänzt die medizinische Behandlung und tut den Kindern gut in schwerer Zeit. Gleichzeitig unterstützen wir im Verein die intensiven Forschungsvorhaben der Kinderkrebsklinik des Universitätsklinikums Frankfurt, damit immer mehr Kinder gesund werden.“ HELFEN. HEILEN. FORSCHEN. Mit dieser dreifachen Stärke verfolgt der von betroffenen Eltern gegründete Verein seit 1983 ein Ziel: Krebs bei Kindern zu besiegen.

