BBBank Stiftung spendet 40.000 Euro für Mut-mach-Pakete an herzkranke Kinder

Jedes 100. Kind kommt in Deutschland mit einem Herzfehler zur Welt - allein an der Heidelberger Uniklinik werden jährlich ca. 400 Kinder operiert. Die betroffenen Kinder und ihre Familien stehen dabei vor großen seelischen und körperlichen Belastungen. Unterstützt werden diese vom Bundesverband Herzkranke Kinder e.V. Aachen (BVHK), einem Zusammenschluss von 29 Elterninitiativen und 5 Regionalgruppen. Dieser hilft z.B. mit seinen Mut-mach-Paketen kranken Kindern, sich auf eine Herz-OP vorzubereiten und die Angst vor der Behandlung zu nehmen. Enthalten sind: Eine Plüschfigur mit herausnehmbaren Organen, ein Mal- und Rätselbuch, ein interaktives Kinderbuch mit altersgerechten Erklärungen sowie ein Wegbegleiter für die Eltern.



Die symbolische Scheckübergabe fand am 6. August 2024 durch Claudia Perino, Mitarbeiterin BBBank Stiftung, bei Prof. Dr. Matthias Gorenflo, dem Ärztlichen Direktor der Klinik für Kinderkardiologie und Angeborene Herzfehler des Universitätsklinikums Heidelberg statt. Seine Klinik kooperiert mit dem BVHK, der durch Yves Muck vertreten war. „Es ist schön, dass wir gemeinsam mit den Mut-mach-Paketen möglichst vielen kranken Kindern und ihren Eltern Freude und Hoffnung schenken können.“ so Perino.



Muck ergänzt: „Mit der Spende der BBBank Stiftung können wir fast 1.000 Mut-mach-Pakete für die Kinder in der Klinik oder Reha kostenfrei zur Verfügung stellen. Die verschiedenen Bestandteile begleiten die Kinder in ihrer schweren Zeit und die beiliegende Stoffpuppe hilft wunderbar bei der Erklärung der notwendigen Operation. Vielen lieben Dank an die BBBank Stiftung mit allen Spenderinnen und Spendern!"



Die Stiftung unterstützt deutschlandweit Aktivitäten, die kranken Kindern in Kliniken oder in Hospizbetreuung, Freude schenken. Möglich wird dies auch dank der BBBank. Weitere Förderungen befinden sich in Vorbereitung.

(lifePR) (