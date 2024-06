BBBank Stiftung spendet 30.000 Euro an Verein für krebskranke Kinder Hannover e.V.

Aus einer Initiative betroffener Eltern hat sich vor 40 Jahren der Verein für krebskranke Kinder Hannover e.V. gegründet. Seitdem unterstützt dieser, ausschließlich aus Spenden, die Klinik für pädiatrische Hämatologie und Onkologie der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH), um die Heilungschancen von Kindern und Jugendlichen zu verbessern.



Jährlich erkranken ca. 2.300 junge Menschen in Deutschland neu an Krebs. Davon werden ca. 100 in Hannover auf den MHH-Kinderkrebsstationen behandelt. Durch medizinische Fortschritte und verbesserte Therapiemöglichkeiten können inzwischen rund 80 Prozent geheilt werden. Während der Krebstherapie, die bis zu zwei Jahren dauern kann, verbringen die Kinder viele Monate in der Klinik. Eine Zeit, in der es zu signifikanten körperlichen und seelischen Beeinträchtigungen kommt. Um die Genesungschancen zu verbessern, finanziert der Verein seit Jahren verschiedene Projekte, so auch die Kunst- und Sporttherapie. Durch Ablenkung, Motivation und kleine Erfolge kehrt Spaß und Lebensfreude in die Krankenzimmer zurück. Zudem können die Kinder für einige Stunden ihre Krankheit und die Sehnsucht nach zuhause vergessen.



Am 7. Juni 2024 fand in den Räumen der MHH eine Spendenübergabe statt. Mit großer Freude überreichten Gabriele Kellermann, Vorstandsmitglied BBBank Stiftung, und Manuela Francke, Filialdirektorin BBBank Hannover, den symbolischen Scheck über 30.000 Euro an Frederike Ludwig-Lück, Geschäftsführerin des Vereins. "Wir sind sehr froh, dass wir den kranken Kindern mit Kunstprojekten sowie speziellen Sportaktivitäten glückliche Momente schenken können. Die kindgerechten Therapien schaffen positive Erlebnisse und spielen eine wichtige Rolle für eine schnellere Genesung.“ betonen Kellermann und Francke.



Die Förderung der BBBank Stiftung ermöglicht, nicht nur in Hannover, Aktivitäten um Freude zu schenken. Dank vieler Spender:innen und der BBBank können deutschlandweit Projekte zugunsten von kranken Kindern, welche längere Zeit in einer Klinik verbringen müssen oder in Hospizbetreuung sind, unterstützt werden.

