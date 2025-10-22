BBBank Stiftung spendet 250.000 Euro an Deutsche Kinderkrebsstiftung

Ein Tag voller Freude im Waldpiraten-Camp Heidelberg: Matthias Eder, Vorstandsvorsitzender und Ralf Baumann, Vorstandsmitglied der BBBank Stiftung besuchen am 13. Oktober 2025 die besondere Nachsorgeeinrichtung der Deutschen Kinderkrebsstiftung.



Die beiden Stiftungsvertreter überreichen dieses Mal gleich zwei Spendenschecks an Martin Spranck, Hauptgeschäftsführer der Deutschen Kinderkrebsstiftung, sowie Alicia Amberger, stellvertretende Campleitung: 190.000 Euro für das Waldpiraten-Camp für fünf mehrtägige Camps bzw. Campinare in 2025 und 2026 und weitere 60.000 Euro für die Krebsforschung in der Kinderonkologie. Von beiden Maßnahmen profitieren Kinder und Jugendliche mit Krebs. Die Gesamtförderung durch die BBBank Stiftung an die Deutsche Kinderkrebsstiftung erhöht sich damit seit 2014 auf rund 640.000 Euro.



Der Aufenthalt im Waldpiraten-Camp bedeutet für die jungen Menschen viel - das ist beim gemeinsamen Rundgang deutlich spürbar. Mitten im Heidelberger Stadtwald gelegen finden Kinder und Jugendliche nach oft langer und kräftezehrender Therapie einen Ort, an dem sie wieder Energie tanken, Gemeinschaft erleben und Selbstvertrauen zurückgewinnen können.



„Wir freuen uns sehr, dass wir Kindern nach einer schweren Zeit einen besonderen Aufenthalt ermöglichen können,“ betont Eder „zudem kommen wir gerne hierher, weil man sieht, wie viel Lebensfreude das Waldpiraten-Camp den Kindern schenkt.“ Eine Überraschung haben die beiden Stiftungsvertreter auch dabei: kleine Geschenke, die die Jugendlichen gut gelaunt entgegennehmen.



„Die Spende ist ein starkes Zeichen der Solidarität mit krebskranken Kindern und ihren Familien. Wir sind der BBBank Stiftung sehr dankbar, dass sie sich so nachhaltig für unsere Arbeit im Waldpiraten-Camp und in der Forschung engagiert – das bedeutet Mut, Hoffnung und neue Chancen für viele junge Menschen“, so Spranck.



Das Waldpiraten-Camp ist eine in Deutschland einzigartige, ausschließlich durch Spenden finanzierte Einrichtung. Seit über 20 Jahren können hier krebskranke Kinder und Jugendliche sowie ihre Geschwister den Alltag hinter sich lassen und neuen Lebensmut fassen. Mit Bewegung, Begegnung und Regeneration – in Form von erlebnispädagogischen Angeboten, vom Klettern über kreative Workshops, Spielen, Lesen, bis zu gemeinsamen Abenden am Lagerfeuer – gelingt es dem engagierten Waldpiraten-Team, den Kindern ein Stück Kindheit zurückzugeben. Ein gemütliches Haupthaus und Blockhütten sorgen für eine warme Atmosphäre und vermitteln das Gefühl einer Insel – ein Rückzugsort. Das Camp ist größtenteils so gestaltet, dass sich auch beeinträchtigte Menschen frei bewegen können.



Seit fast 15 Jahren setzt sich die BBBank Stiftung mit ihren Spendenaktionen vor allem für die Bereiche Bildung, Erziehung, Kinder- und Jugendhilfe und Gesundheitswesen ein. Die aktuellen Fördermittel stammen aus ihrer Weihnachtsaktion 2024 „Hand in Hand krebskranken Kindern helfen“ und wurden durch viele Spenderinnen und Spendern sowie durch eine Aufstockung der BBBank zusammengetragen.



Auch in diesem Jahr wird die Stiftung zur Weihnachtszeit eine Spendenaktion zugunsten kranker Kinder durchführen.

