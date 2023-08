BBBank Stiftung setzt sich erneut für mehr Bildungsgerechtigkeit ein

Arche Kinderhäuser erhalten 80.000 Euro für Erstklässler-Schulranzen

Bildung spielt eine zentrale Rolle bei der Gestaltung unserer Gesellschaft. Bildungsgerechtigkeit ist jedoch, besonders für sozial benachteiligte bzw. Kinder aus bildungsfernen Familien, eine große Herausforderung. Obwohl Deutschland über ein fortschrittliches Bildungssystem verfügt, gibt es strukturelle Ungleichheiten, die es diesen Kindern erschweren, ihr volles Potential auszuschöpfen. Bildungsangebote wie Nachhilfe oder technische Hilfsmittel sind für viele Familien unbezahlbar. Auch ein eigener Schulranzen zum Schulstart ist oft keine Selbstverständlichkeit.



Deshalb startete die BBBank Stiftung im Mai 2023 die Spendenaktion „Gemeinsam bessere Entwicklungschancen schenken“ und konnte zusammen mit vielen Spender:innen und der BBBank ein Ergebnis von 385.000 Euro erzielen. „Jedes Kind verdient eine Chance auf Bildung und eine positive Zukunftsperspektive. Unsere Aktion ist ein Schritt, um Bildungsgerechtigkeit zu verbessern und benachteiligten Kindern den Start in die Schule zu erleichtern.“ erklärt Ralf Baumann, Vorstandsmitglied der BBBank Stiftung. Die Mittel werden gezielt für Lernförderung, runderneuerte Lernlaptops und Schulranzen für Erstklässler:innen verwendet.



So erhielten 23 Arche Kinderhäuser insgesamt 80.000 Euro für Erstklässler-Schulranzen. Die symbolische Scheckübergabe erfolgte am 9. August 2023 im Arche Kinderhaus Düsseldorf. Stellvertretend für die BBBank Stiftung überreichte die Filialdirektorin der BBBank Düsseldorf, Nicole Happ, der Leiterin des Kinderhauses, Kristine Shahinmehr den Spendenscheck und begeisterte damit auch die anwesenden Kinder, denn ein eigener Schulranzen fördert nicht nur die Freude am Lernen, sondern vermittelt auch ein Gefühl von Stolz und Eigenverantwortung. "Wir freuen uns sehr, die wichtige Arbeit der Arche Kinderhäuser zu unterstützen. So sind mehr benachteiligte Kinder gut auf den neuen und bedeutsamen Lebensabschnitt vorbereitet.“ betont Happ.



„Mit dieser Spende können wir Kindern aus einkommensschwachen Familien helfen. Jedes Kind sollte die gleichen Chancen und Möglichkeiten erhalten und gut ausgestattet ins Schulleben starten, unabhängig vom Einkommen der Eltern. Wir bedanken uns bei der BBBank Stiftung für diese großartige Unterstützung!“ ergänzt Shahinmehr.