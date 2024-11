BBBank Stiftung engagiert sich seit 10 Jahren für RTL-Kinderhäuser

Auch zum 10. Förderjubiläum sind Gabriele Kellermann, Vorstandsmitglied der BBBank Stiftung und Kuratorin Birgit Schrowange zu Gast bei Wolfram Kons, Leiter des RTL-Spendenmarathon. Dieser freut sich über die langjährige Förderung: „Vielen Dank, dass ihr zu uns gekommen seid und bei uns bleibt."



Wie in den Vorjahren haben die beiden einen Spendenscheck über 225.000 Euro für die RTL-Kinderhäuser im Gepäck. Dank vieler Spender:innen der BBBank Stiftung sowie der BBBank sind über die Jahre hinweg mehr als 1,3 Mio. Euro zusammengekommen. Die aktuelle Spende hilft wieder Kinderhäusern an mehreren Standorten in Deutschland, um spezielle Lernförderungen, Hausaufgabenhilfe und pädagogische Ferienfreizeiten zu realisieren. Die meisten Mädchen und Jungen, die diese Häuser besuchen, stammen aus schwierigen Verhältnissen und können in diesem geschützten Raum praktische Lebenshilfe, Rückhalt und individuelle Förderung erfahren. Die Kinder bekommen zudem warme Mahlzeiten und finden positive soziale Kontakte.



Die Situation benachteiligter Kinder in Deutschland ist ein Thema, das seit Jahren drängender wird. Jedes fünfte Kind lebt laut dem Statistischen Bundesamt in einem Haushalt, der von Armut betroffen ist. Der Mangel an finanziellen und sozialen Ressourcen schränkt nicht nur die Bildungschancen von Kindern ein, sondern beeinträchtigt auch ihr allgemeines Wohlbefinden und die Möglichkeit, eine stabile Entwicklung zu erleben. Einrichtungen wie Kinderhäuser, die oft durch Spenden finanziert werden, sind daher sehr wichtig.



Gabriele Kellermann, die Projekte der BBBank Stiftung mit persönlichem Engagement begleitet, besucht auch regelmäßig RTL-Kinderhäuser, zuletzt das Haus in Köln. „Ich sehe immer wieder, wie sehr diese Kinder von der Aufmerksamkeit und Unterstützung profitieren. Viele kommen aus schwierigen Verhältnissen und haben nicht den Rückhalt, den sie für ihre persönliche und schulische Entwicklung brauchen. Es ist bewegend zu sehen, wie sie in der Geborgenheit des Kinderhauses aufblühen, Anerkennung erfahren und ihre Stärken entfalten.“



Die BBBank Stiftung fördert seit ihrer Gründung im Jahr 2011 regelmäßig Projekte, die sich für die Bedürfnisse benachteiligter Kinder in Deutschland einsetzen, und plant dies auch für die Zukunft. „Jeder Euro hilft, die Lebensperspektive von Kindern zu verbessern - für unsere Gesellschaft ist das eine dauerhafte Aufgabe von besonderer Bedeutung.“ ergänzt Kellermann.

(lifePR) (