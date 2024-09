138.000 Euro von BBBank Stiftung als Hilfe nach Hochwasser

Starke Regenfälle und Überschwemmungen ab Ende Mai 2024 haben in mehreren Regionen Süddeutschlands immense Schäden verursacht, weshalb die BBBank Stiftung am 4. Juni eine Hochwasser-Spendenaktion startete. Ralf Baumann, Vorstandsmitglied der BBBank Stiftung, erläutert „Gemeinsam möchten wir den Hochwasser-Opfern und -Helfern beistehen. Beeindruckend ist das Spendenergebnis mit insgesamt 138.000 Euro. Vielen Dank an die vielen Spender:innen und die BBBank für dieses Engagement.“



Die kritische Hochwasserlage hat erneut gezeigt, wie wichtig es ist, dass Einsatzkräfte gut ausgestattet sind. So benötigen z.B. die Wasserretter der DLRG eine sichere Ausrüstung zur Bewältigung ihrer vielfältigen Aufgaben. Sie retten Menschen samt Hab und Gut aus vom Wasser eingeschlossenen Häusern und bringen auch Tiere sicher zurück. Dennoch müssen die meist ehrenamtlichen Helfer oft für einen Teil ihrer persönlichen Schutzkleidung finanziell selbst aufkommen.



Einer der Förderempfänger ist deshalb der DLRG-Landesverband Bayern, welcher mit insgesamt 1.900 ehrenamtlichen Helfern im Katastropheneinsatz war. Dieser erhielt eine Spende von 47.500 Euro für die Wiederbeschaffung zerstörter Schutzausrüstung. Zum gleichen Zweck erhielten die DLRG-Landesverbände Baden und Württemberg jeweils 12.500 Euro. Außerdem bedacht wurden der Landesfeuerwehrverband Bayern im Rahmen der Aktion „Hilfe für Helfer“ sowie die Malteser in Ravensburg/Weingarten mit jeweils 15.000 Euro. Diese Förderungen wurden noch im Juni 2024 beschlossen - eine weitere ist in Prüfung.



Am 16. August fand nun die erste symbolische Spendenübergabe statt. Projektpate Matthias Blendel, BBBank Landesdirektor öffentlicher Dienst Bayern, übergab mit Freude den Scheck an Dr. Manuel Friedrich, Präsident DLRG Bayern. „Es ist uns ein großes Anliegen, Einsatzkräfte zu unterstützen, die mit voller Kraft Menschen in Notlagen helfen. Wir möchten dazu beitragen, dass sie bestens ausgestattet sind, um ihre Aufgaben gut erfüllen zu können.“ bekräftigt Blendel. Und Friedrich ergänzt "Die ehrenamtlichen Helfer haben sich bei diesem Katastropheneinsatz auch selbst in Gefahr begeben, unter Einsatz ihres eigenen Lebens. Dass die BBBank Stiftung nun dieses Engagement mit einer großzügigen Spende würdigt, nehmen wir mit großer Dankbarkeit an."

(lifePR) (