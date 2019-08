Lerninsel 2019

Ein Unternehmen ist so erfolgreich, wie seine Beschäftigten – in unserer VUCA-Welt sind sie der entscheidende Schlüsselfaktor, weiß Sandra Niedergesäß, Geschäftsführender Vorstand der BBA. Hierbei spielt die Nachwuchsförderung eine wesentliche Rolle, denn so werden die Weichen für die Zukunft gelegt. Mit dem außergewöhnlichen Bildungsincentive „Lerninsel“ werden leistungsstarke Auszubildende der Immobilienwirtschaft besonders gefördert und zugleich belohnt.In diesem Sommer ging es um die veränderten Anforderungen an Wohnungsunternehmen in Stadt und Land. Während die Städte aus allen Nähten platzen, veröden andernorts ganze Landstriche. Mit Hilfe des Design-Thinking wurden hierfür Ideen und Lösungsansätze entwickelt. Unterstützung erhielten die jungen Leistungsträger durch Dr. Mehdi Javadi, der ihnen mit dieser Methode ein Werkzeug an die Hand gab, die Projektaufgabe kreativ zu lösen.Design Thinking wurde geschaffen, weil großen Konzernen häufig die Fähigkeit fehlt, kreativ zu sein. Im extremsten Fall sind sie nicht mehr in der Lage, neue Produkte und Dienstleistungen zu schaffen und halten Marktentwicklungen nicht stand. Das Design Thinking ist ein iterativer Prozess und stellt den Menschen in den Mittelpunkt. Ziel ist, Bedürfnisse und so genannte Schmerzpunkte herauszuarbeiten und dafür Lösungen zu entwickeln. Die Methode fördert das kreative Denken und gibt den notwendigen Freiraum für Innovation.Die Ergebnisse der diesjährigen Lerninsel wurden am letzten Tag vor den geladenen Unternehmens-vertretern präsentiert. Es entstanden innovative und tragfähige Ideen, die den Erfolg von Veranstaltung und Methode gleichermaßen bewiesen. Die Ansätze reichten von der optimalen Flächennutzung in Ballungscentren bis hin zu einer App, die durch intelligente Vernetzung von Angebot und Nachfrage ländliche Regionen stärkt.David Rautenberg, Auszubildender der ADO Immobilien Management GmbHZusammenspiel, Vertrauen und Einsatzbereitschaft sind auf See ebenso unentbehrlich wie im Job.Um das unmittelbar zu erleben, lernten die Nachwuchskräfte das Segeln auf dem großen Wannsee und schöpften gleichzeitig Energie durch gemeinsame Erlebnisse. Zum Abschluss der Woche fuhren die jungen Potentialträger eine Regatta und zeigten ihre erlernten Fähigkeiten.„Die Lerninsel ist eine außergewöhnliche Förderung, die junge Potenzialträger über die eigenen Grenzen hinauswachsen lässt und durch vielfältige Lernerfahrungen ein Sprung in der persönlichen Entwicklung nach sich zieht.“, so Sandra Niedergesäß.Möglich wurde die Projektwoche mit hochkarätigen Trainings und Segelkurs durch die Kooperation der BBA mit dem langjährigen Partner, der Aareon Deutschland GmbH, sowie dem BBU Verband Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen e. V., dem Verband Sächsischer Wohnungsgenossenschaften e. V. (VSWG) und dem Verband Thüringer Wohnungswirtschaft e. V. (vtw).Weiterführende Informationen zur Veranstaltung unter: www.bba-campus.de/...