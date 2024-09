Winterliche Oase der Erholung

Wenn die Tage kürzer und die Temperaturen kälter werden, beginnt in Bad Kissingen die ideale Zeit, Körper und Geist eine wohlverdiente Pause zu gönnen. Die Natur im Bayerischen Staatsbad schaltet in den Wintermodus und verwandelt sich in eine friedliche, weiße Landschaft. Auch Sie finden hier die perfekten Momente der Entspannung und Erholung. Ob für einen Tagesausflug oder einen längeren Aufenthalt – Bad Kissingen bietet eine Fülle an Wellness- und Gesundheitsangeboten. Nehmen Sie sich bewusst Zeit für sich und lassen Sie sich in der KissSalis Therme, bei einer wohltuenden Ayurveda-Behandlung oder durch die Heilwässer des Kurorts verwöhnen und entfliehen Sie dem Alltag.Um Ihre Auszeit von Anfang an stressfrei zu gestalten, bieten unsere Pauschalangebote die perfekte Lösung. Die Entspannung fängt so schon zu Hause an, denn alles ist bereits für Sie organisiert. Ob ein erholsames Wochenende oder eine ganze Woche – die Pauschalen bieten Ihnen eine maßgeschneiderte Kombination aus Wellness, Entspannung und Kultur.Mit dergenießen Sie zwei Übernachtungen in einem Haus Ihrer Wahl, inklusive Frühstück (ausgenommen Ferienwohnung). Neben einem Tagesbesuch in der KissSalis Therme mit SaunaPark, einem erfrischenden Früchtesmoothie und einer wohltuenden Mooranwendung oder Peeling erwartet Sie auch eine kleine Willkommenstasche. Zusätzlich profitieren Sie von einer Extra-Stunde in der Therme und vielen weiteren Vorteilen der Gastkarte, die Ihre Erholung perfekt abrunden.Für alle, die eine längere Auszeit suchen, bietet die Pauschaleeine ganze Woche Entspannung. Sieben Übernachtungen inklusive Frühstück (ausgenommen Ferienwohnung), kombiniert mit einer Tageskarte für die KissSalis Therme und einem kulinarischen Verwöhnprogramm im Restaurant stelldichein, versprechen pure Erholung. Ein Highlight ist der Besuch der Bayerischen Spielbank, eine Themenführung durch die Stadt sowie ein Nachmittag im Palais Erthal bei Kaffee und Kuchen. Auch hier sorgen eine Mooranwendung oder ein Peeling in der Therme sowie viele weitere Annehmlichkeiten für eine rundum gelungene Auszeit.Mit den Pauschalen ist Ihre Entspannung schon von Anfang an gesichert – alles, was Sie tun müssen, ist anreisen und genießen!Informieren Sie sich über die Pauschalangebote sowie über weitere Möglichkeiten zur Buchung von Entspannung im Gesamtpaket unter www.bad-kissingen.de/wellnessangebote und stöbern Sie in unserem Urlaubskatalog – in der Print- oder Onlineversion.Bei einem Besuch derstellt sich die Erholung für Körper und Geist direkt ein. Mit ihrer weitläufigen ThermenLandschaft, dem SaunaPark sowie dem WellnessPavillon bietet die als eine der schönsten in Deutschland ausgezeichnete Therme ein Rundum-Erholungspaket. Entspannen Sie in den Becken, die vom wohltuenden Wasser des Schönbornsprudels gespeist werden, oder genießen Sie die wohltuende Wärme im SaunaPark. Die Erdsauna mit echter Lagerfeuerromantik und das Caldarium bieten perfekte Rückzugsorte.Für alle, die Abwechslung schätzen, gibt es ein besonderes Angebot: Mit demkönnen Sie Ihre Zeit in Bad Kissingen auf besondere Weise entdecken – eine perfekte Kombination aus Kulturerlebnissen und Entspannungsmomenten, die Körper und Geist wohltuend stärken. Das Ticket ermöglicht es Ihnen, in der KissSalis Therme zu entspannen, historische Gebäude in Bad Kissingen zu besichtigen, am Heilwasserausschank teilzunehmen und den Konzerten der Staatsbad Phil-harmonie Kissingen zu lauschen.Wer sich dagegen für fernöstliche Heilmethoden interessiert, findet imverschiedenste Angebote. Das Zentrum, das nach den traditionellen Methoden der Vaidja-Familie Madukkakuzhy aus Kerala (Indien) arbeitet, bietet maßgeschneiderte Kuren an, die Körper und Geist in Einklang bringen. Die einwöchige Regenerationskur oder die zweiwöchige Entgiftungskur „Panchakarma" helfen dabei, innere Balance zu finden und neue Lebensenergie zu tanken.Wellness bedeutet auch, sich bewusst Zeit für sich selbst zu nehmen. Besonders wenn die kalten Monate Einzug in Bad Kissingen halten, bietet sich eine Jahreszeit, die einlädt, Momente des Wohlbefindens zu genießen. Die ruhige Natur, die unter einer sanften Schneedecke gebettet ist, das sanfte Rauschen der Fränkischen Saale und das winterlich dämmernde Licht, welches die historischen Gebäude in Szene setzt, schaffen eine beruhigende Atmosphäre. Wenn die Tage kürzer werden und die Temperaturen sinken, ist es besonders wichtig, sich kleine Auszeiten zu gönnen. Nutzen Sie Ihre Momente im Bayerischen Staatsbad für Spaziergänge durch winterliche Landschaften, um auf den Wanderwegen oder Nordic-Walking-Strecken neue Energie zu tanken und die Schönheit der Natur zu genießen.Es ist die ideale Gelegenheit, den Alltag hinter sich zu lassen, die frische Luft zu genießen und die Natur bewusst wahrzunehmen.Um den ganzheitlichen Wellnesseffekt zu verstärken, sollten Sie in jedem Fall die Bad Kissinger Heilwässer probieren.Egal ob zur Stressreduktion, zur Stärkung des allgemeinen Wohlbefindens oder zur Entgiftung: Das Trinken von Heilwasser trägt zur Optimierung Ihrer Wellnessauszeit bei.Täglich stehen unsere kompetenten Brunnenfrauen für Fragen und Beratungen rund um Wirkungsweisen und Indikationen zur Verfügung und helfen Ihnen dabei, das für Sie passende Heilwasser zur Trinkkur zu finden.Nehmen Sie sich in diesem Winter Zeit für sich selbst und lassen Sie die besondere Atmosphäre Bad Kissingens auf sich wirken. In dieser gemütlichen Jahreszeit gibt es viel zu entdecken und zu genießen.