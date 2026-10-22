Wandern in Bad Kissingen
Wo jeder Weg zum Erlebnis wird
Mystische Momente an den Wichtelhöhlen
Ein besonderes Ziel für kleine und große Entdeckerinnen und Entdecker sind die Wichtelhöhlen. Der Weg dorthin führt durch die abwechslungsreiche Natur rund um Bad Kissingen und macht die Wanderung zu einem Erlebnis für die ganze Familie. Bei den geheimnisvollen Felsformationen angekommen, ist die Fantasie gefragt: Der Überlieferung nach sollen hier einst Wichtel gelebt haben. Zwischen Bäumen und Felsen lässt sich die sagenhafte Atmosphäre besonders gut spüren – ein Wanderziel, das Naturerlebnis und regionale Geschichten miteinander verbindet.
Auf den Spuren von Sisi
Geschichte begleitet Wandernde auch auf der Sisi-Tour. Kaiserin Elisabeth, besser bekannt als Sisi, verbrachte mehrfach Zeit in Bad Kissingen. Auf ihrer Spur verbindet der Rundweg Bewegung mit spannenden Einblicken in die Geschichte der berühmten Besucherin und der Kurstadt. Audioinhalte und Erlebnisstationen sorgen unterwegs für abwechslungsreiche Momente und machen die Tour zu einer kleinen Zeitreise unter freiem Himmel.
Von der kurzen Auszeit bis zur großen Runde
Wer länger unterwegs sein möchte, findet mit der Bad Kissinger Runde eine ausgedehnte Tour über 27,6 Kilometer. Unterwegs eröffnen sich immer wieder neue Perspektiven auf die Stadt und ihre Umgebung. Auch Ziele wie der Bismarckturm, die Burgruine Botenlauben oder das Kaskadental laden dazu ein, die Landschaft rund um Bad Kissingen zu erkunden. Ob gemütlicher Spaziergang, Familienausflug oder sportliche Tagestour: Wandern in Bad Kissingen bedeutet, Natur, Bewegung und Entspannung miteinander zu verbinden. Und vielleicht ist genau das der besondere Reiz: Jeder Weg bietet die Gelegenheit, die Kurstadt aus einer neuen Perspektive zu erleben – Schritt für Schritt und ganz im eigenen Tempo.
Weitere Informationen zu den Wandertouren und zur Tourenplanung: www.bad-kissingen.de/...