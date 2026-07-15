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Tagen und Feiern in Bad Kissingen

Bad Kissingen bietet vielseitige Möglichkeiten für Veranstaltungen jeder Art

(lifePR) (Bad Kissingen, )
Die Wahl des passenden Veranstaltungsortes spielt für den Erfolg einer Veranstaltung eine entscheidende Rolle. Neben einer guten Erreichbarkeit und einer passenden Infrastruktur gewinnen auch Atmosphäre, Flexibilität und ein besonderes Umfeld zunehmend an Bedeutung. Mit seinem breiten Angebot an Veranstaltungsräumen präsentiert sich Bad Kissingen als geeigneter Standort für Tagungen, Kongresse und Firmenevents ebenso wie für private Feierlichkeiten. Von kleineren Besprechungen und Workshops über mehrtägige Fachveranstaltungen bis hin zu Jubiläen, Empfängen oder Familienfeiern stehen unterschiedliche Raumgrößen und Nutzungsmöglichkeiten zur Verfügung. Die Vielfalt der Veranstaltungsorte ermöglicht es, individuelle Konzepte und Formate umzusetzen und dabei den jeweiligen Anforderungen gerecht zu werden.

Historische Veranstaltungsräume mit moderner Ausstattung in Bad Kissingen

Ein einzigartiges Zusammenspiel aus historischer Architektur, zauberhaftem Ambiente und moderner Ausstattung – der ideale Rahmen für besondere Anlässe und unvergessliche Momente! „Unsere Veranstaltungsräume verbinden den Charakter historischer Gebäude mit den technischen und organisatorischen Anforderungen moderner Veranstaltungen. Zeitgemäße Technik, flexible Bestuhlungsvarianten und unterschiedliche Raumkonzepte schaffen Voraussetzungen für professionelle Tagungen ebenso wie für festliche Veranstaltungen im privaten oder geschäftlichen Rahmen“, sagt Bruno Heynen, Leiter der Veranstaltungsabteilung der Bayer. Staatsbad Bad Kissingen GmbH.

Gerade bei Firmenevents und Kongressen kann die besondere Atmosphäre eines Veranstaltungsortes den Austausch und die Kommunikation fördern. Gleichzeitig bieten repräsentative Räume einen passenden Rahmen für Hochzeiten, Geburtstage, Jubiläen oder andere persönliche Anlässe.

Professionelle Veranstaltungsbegleitung durch erfahrenes Event-Team

Neben den räumlichen Voraussetzungen trägt insbesondere die professionelle Begleitung durch das erfahrene Event-Team dazu bei, Veranstaltungen in Bad Kissingen erfolgreich umzusetzen. Von der ersten Idee über die Konzeption und Raumplanung bis hin zur Durchführung vor Ort erhalten Veranstalterinnen und Veranstalter Unterstützung aus einer Hand. Dazu gehören die Beratung bei der Auswahl geeigneter Termine und Veranstaltungsorte ebenso wie die Koordination aller beteiligten Dienstleistenden, die technische Betreuung sowie die Organisation von Shuttle-Services und individuellen Rahmenprogrammen. Dank umfassender Ortskenntnis und eines eingespielten Netzwerks aus regionalen Partnerinnen und Partnern entstehen Veranstaltungen, die organisatorisch zuverlässig umgesetzt werden und den Gästen nachhaltig in Erinnerung bleiben.

Neue digitale Broschüre bündelt alle Details zu den Veranstaltungsräumen

Um Veranstalterinnen und Veranstaltern die Planung zu erleichtern, wurde eine neue digitale Broschüre erstellt. Diese bündelt alle relevanten Informationen zu den verfügbaren Räumen, Kapazitäten, Ausstattungsmerkmalen sowie möglichen Nutzungsformen an zentraler Stelle und bietet einen umfassenden Überblick über die vielfältigen Möglichkeiten für Tagungen, Firmenevents und private Feiern in Bad Kissingen.

Die Broschüre ist online unter: www.bad-kissingen.de/broschuere_tagen_und_feiern abrufbar.

Bayer. Staatsbad Bad Kissingen GmbH

Entdecke die Zeit – in Bad Kissingen
Im Herzen Deutschlands zwischen Frankfurt, Leipzig und Nürnberg gelegen, steht im Bayerischen Staatsbad Bad Kissingen der moderne Mensch mit seinem Bedürfnis nach Erholung und Entspannung im Mittelpunkt. „Zeit“ ist im bekanntesten Kurort Deutschlands zentrales Leitmotiv und überall zu spüren – in der eindrucksvollen Geschichte und Architektur, in den Gärten und Grünanlagen im Wechsel der Jahreszeiten, im ewigen Sprudeln der heilenden Quellen sowie den abwechslungsreichen saisonalen Festen und Veranstaltungen. Vielfältige Programme und moderne Angebote verhelfen Besucherinnen und Besuchern Körper und Geist zu stärken und einen gesunden Lebensstil in ihren Alltag zu integrieren. In Bad Kissingen – ausgezeichnet als TOP-Kurort 2026– verbindet sich altbewährte Bäderkultur mit Wellnessprogrammen auf höchstem Niveau, historisches Ambiente trifft auf zeitgemäße Kultur- und Tourismusangebote – optimale Rahmenbedingungen für Gesundheits- und Wohlfühlurlaube, Tagungen und Kongresse. Mit zehn weiteren Orten aus sieben europäischen Ländern gehört Bad Kissingen zur UNESCO-Welterbestätte der bedeutenden Kurstädte Europas. www.bad-kissingen.de

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