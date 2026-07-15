Tagen und Feiern in Bad Kissingen
Bad Kissingen bietet vielseitige Möglichkeiten für Veranstaltungen jeder Art
Historische Veranstaltungsräume mit moderner Ausstattung in Bad Kissingen
Ein einzigartiges Zusammenspiel aus historischer Architektur, zauberhaftem Ambiente und moderner Ausstattung – der ideale Rahmen für besondere Anlässe und unvergessliche Momente! „Unsere Veranstaltungsräume verbinden den Charakter historischer Gebäude mit den technischen und organisatorischen Anforderungen moderner Veranstaltungen. Zeitgemäße Technik, flexible Bestuhlungsvarianten und unterschiedliche Raumkonzepte schaffen Voraussetzungen für professionelle Tagungen ebenso wie für festliche Veranstaltungen im privaten oder geschäftlichen Rahmen“, sagt Bruno Heynen, Leiter der Veranstaltungsabteilung der Bayer. Staatsbad Bad Kissingen GmbH.
Gerade bei Firmenevents und Kongressen kann die besondere Atmosphäre eines Veranstaltungsortes den Austausch und die Kommunikation fördern. Gleichzeitig bieten repräsentative Räume einen passenden Rahmen für Hochzeiten, Geburtstage, Jubiläen oder andere persönliche Anlässe.
Professionelle Veranstaltungsbegleitung durch erfahrenes Event-Team
Neben den räumlichen Voraussetzungen trägt insbesondere die professionelle Begleitung durch das erfahrene Event-Team dazu bei, Veranstaltungen in Bad Kissingen erfolgreich umzusetzen. Von der ersten Idee über die Konzeption und Raumplanung bis hin zur Durchführung vor Ort erhalten Veranstalterinnen und Veranstalter Unterstützung aus einer Hand. Dazu gehören die Beratung bei der Auswahl geeigneter Termine und Veranstaltungsorte ebenso wie die Koordination aller beteiligten Dienstleistenden, die technische Betreuung sowie die Organisation von Shuttle-Services und individuellen Rahmenprogrammen. Dank umfassender Ortskenntnis und eines eingespielten Netzwerks aus regionalen Partnerinnen und Partnern entstehen Veranstaltungen, die organisatorisch zuverlässig umgesetzt werden und den Gästen nachhaltig in Erinnerung bleiben.
Neue digitale Broschüre bündelt alle Details zu den Veranstaltungsräumen
Um Veranstalterinnen und Veranstaltern die Planung zu erleichtern, wurde eine neue digitale Broschüre erstellt. Diese bündelt alle relevanten Informationen zu den verfügbaren Räumen, Kapazitäten, Ausstattungsmerkmalen sowie möglichen Nutzungsformen an zentraler Stelle und bietet einen umfassenden Überblick über die vielfältigen Möglichkeiten für Tagungen, Firmenevents und private Feiern in Bad Kissingen.
Die Broschüre ist online unter: www.bad-kissingen.de/broschuere_tagen_und_feiern abrufbar.