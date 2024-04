Sommerzauber in Bad Kissingen

Jede Jahreszeit verströmt in Bad Kissingen ihren ganz eigenen Charme und lässt die Kulisse aus idyllischen Gärten und Parks sowie historischen Prachtbauten in einem einzigartigen Glanz erstrahlen. Der Sommer im Bayerischen Staatsbad lässt Sie zum Beispiel einen Hauch von La Dolce Vita erleben, den Sie sich nicht entgehen lassen sollten. Plätschernde Springbrunnen, schattenspendende Palmen und eine Vielfalt an Angeboten und Attraktionen machen eine Auszeit im Herzen Deutschlands zu einer unvergesslichen.Freuen Sie sich während Ihres Aufenthaltes auf einen bunten Strauß an kulturellen Höhepunkten gepaart mit Erholungsmomenten für Körper und Geist.Wenn sich im Juni der Rosengarten in seiner vollen Pracht zeigt, weiß man in Bad Kissingen ist es Zeit für Nächte voll kulturellem Hochgenuss und Eleganz weit und breit.Traditionell finden am zweiten Juniwochenende die Rosen-Clubnacht sowie der Rosenball statt – komplett unterschiedlich und doch vereint im Willen den Besucherinnen und Besuchern unvergessliche Momente zu bereiten.Am Freitag, 14. Juni können Sie typische Clubatmosphäre in einer einzigartigen Kulisse erleben: Die Rosen-Clubnacht öffnet im Kurgarten Café am Abend ihre Pforten und sorgt für ausgelassene Stimmung. Eine große Tanzfläche, eine Bar mit einer Auswahl an Drinks und Cocktails sowie DJ Kidd, der die passende Musik auflegt, runden das Gesamtangebot ab.Alle Liebhabende von Ballveranstaltung kommen am Samstag, 15. Juni beim Bad Kissinger Rosenball voll auf ihre Kosten. Schwingen Sie das Tanzbein, lassen Sie sich von der atemberaubenden Dekoration getreu dem Motto „Tropische Nächte“ verzaubern und verwöhnen Sie Ihren Gaumen mit kulinarischen Köstlichkeiten – einem glamourösen Abend steht nichts im Wege. Sichern Sie sich direkt Ihre Tickets für die Sommernachtsevents unter www.bad-kissingen.de/rosenball Vom 21. Juni bis 21. Juli 2024 verwandelt sich Bad Kissingen erneut in einen musikalischen Festivalstandort von internationalem Rang – der Kissinger Sommer lädt ein zu einem Monat voller klangvoller Melodien und inspirierender Darbietungen. Unter dem diesjährigen Motto „Ich hab‘ noch einen Koffer in..." öffnen die Konzertsäle Bad Kissingens ihre Pforten für große Orchester, gefragte Kammerensembles sowie herausragende Solistinnen und Solisten. Dem Ruf des Intendanten Alexander Steinbeis folgen zahlreiche bedeutende Symphonieorchester und bekannte Künstlerinnen und Künstler der klassischen und zeitgenössischen Musikszene. Das bunte und vielfältige Konzertangebot des Kissinger Sommers bietet für jeden Musikliebhabenden etwas Passendes. Genießen Sie die vielfältige Welt der klassischen und zeitgenössischen Musik in den abwechslungsreichen Kulissen von Bad Kissingen.Das gesamte Programm des Kissinger Sommers finden Sie auf www.kissingersommer.de Doch damit nicht genug – in Bad Kissingen reiht sich ein Highlight an das nächste. Auch der Juli ist mehr als eine Reise wert. Jahr für Jahr lässt das Rakoczy-Fest Besucherinnen und Besucher eine faszinierende Zeitreise erleben. Vom 26. bis 28. Juli zelebriert das unvergessliche Stadtfest die ruhmreiche Geschichte Bad Kissingens mit Live-Musik, Tanz und köstlichen fränkischen Spezialitäten, die die Straßen mit ausgelassener Stimmung erfüllen. Einmalig ist in jedem Fall das Auftreten der historischen Persönlichkeiten: Laiendarstellende schlüpfen in die Rolle berühmter Kurgäste von damals und mischen sich bei den zahlreichen Programmpunkten unter die feiernde Menge. Wo sonst hat man die Möglichkeit auf ein Têtê à Têtê mit Kaiserin Sisi oder König Ludwig I.?!Schon jetzt können Sie sich Ihr persönliches Ticket für den Festball beim Fürsten Rákóczi sichern und gemeinsam mit historischen Persönlichkeiten im prachtvollen Max-Littmann-Saal den Abend durchtanzen. Auch über den Ball hinaus steht das große Stadtfest für vielfältige und abwechslungsreiche Programmpunkte.Tauchen Sie ein in die Vergangenheit und erleben Sie die lebendige Geschichte Bad Kissingens hautnah beim Rakoczy-Fest.Mehr Infos unter www.bad-kissingen.de/rakoczy-fest