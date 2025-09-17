Max Littmann - Architekt und Visionär
Sein prägendes Erbe in Bad Kissingen
Max Littmann und Bad Kissingen
Bernhard Max Littmann, der aus einer renommierten Münchener Baumeisterfamilie stammte, fand zu Beginn des 20. Jahrhunderts in Bad Kissingen eine ideale Bühne, um seine Architekturideen zu verwirklichen. Besonders seine Fähigkeit, architektonische Eleganz mit Funktionalität und den spezifischen Anforderungen eines Kurortes und damals aufstrebenden Weltbads zu verbinden, machte ihn zu einem gefragten Architekten in der Stadt.
Das Max-Littmann-Saal – Ein Meisterwerk der Architektur mit besonderer Akustik
Zu den berühmtesten Werken Max Littmanns in Bad Kissingen zählt der Regentenbau, in dem sich der nach ihm benannte Max-Littmann-Saal befindet. Littmann konzipierte den Saal 1913 als multifunktionalen Raum mit herausragender Akustik und zeitloser Eleganz: Die Täfelung aus Kirschbaumholz und Ebenholzintarsien verleiht diesem eine in Fachkreisen viel gelobte einzigartige Akustik. Er ist nicht nur ein architektonisches Highlight, sondern bis heute Veranstaltungsort zahlreicher kultureller Ereignisse, darunter Konzerte der Musikfestivals Kissinger Sommer und Kissinger Winterzauber. Der Max-Littmann-Saal wurde 2018 vom Feuilletonchef der „Welt“ aufgrund seiner exzellenten Akustik zum 5.-besten Konzertsaal Europas gekürt.
Weitere prägende Bauwerke in Bad Kissingen
Littmann hinterließ zahlreiche weitere Spuren: Sein erstes beeindruckendes Gebäude in Bad Kissingen war das Königliche Kurtheater, das von 1904 bis 1905 errichtet wurde, um dem Rang eines Weltbads gerecht zu werden. Er entwarf das Königliche Theater im fränkischen Barockstil mit Foyer, Zuschauerraum und hohem Bühnenhaus. Hier verband der Architekt die Formen des antiken Theaters mit der verspielten Baukunst des höfischen Rangtheaters im Rokoko. Heute ist das Kurtheater nicht nur wegen der abwechslungsreichen Gastspiele beliebt, sondern auch wegen seiner eleganten Ausstattung: Mit grünem Stoff bespannte, silbern verzierte Jugendstilwände werden ergänzt durch Stuckprofile, Säulen und mit Altsilber belegte Logenstützen sowie einer eindrucksvollen Bühnenumrandung. Ein weiteres Highlight ist das Deckengemälde „Zug der Kraniche“ von Julius Mössel.
Der Max-Brunnen ist der älteste der sieben Heilquellen von Bad Kissingen und sprudelt im Kurgarten. Erwähnt wurde er erstmals 1520 und trägt seinen Namen seit seiner Neufassung unter König Max I. Joseph von Bayern im Jahr 1815. Im Zuge der Neuordnung der Kuranlagen ab 1905 entwarf Max Littmann einen klassizistischen Quelltempel um die Max-Quelle. Heute kann man dort das Max-Wasser probieren.
1837 erbaute Friedrich von Gärtner im Auftrag König Ludwigs I. erstmals eine Brücke über die Saale. Der zunehmende Verkehr machte eine Erweiterung notwendig: 1908 gestaltete Max Littmann diese Brücke, heutige Ludwigsbrücke, grundlegend um. Die durchdachte Gliederung und die sparsam eingesetzten Zierelemente zeigen bis heute seine Handschrift. Nach der teilweisen Zerstörung im Zweiten Weltkrieg erfolgte der Wiederaufbau in enger Anlehnung an das Konzept Littmanns.
Neben den großen öffentlichen Baumaßnahmen übernahm Max Littmann auch private Aufträge: So entwarf er ein Wohn- und Geschäftshaus in der Ludwigstraße, welches heute als Littmannhaus bekannt ist. Diesem Gebäude sieht man Littmanns klassizierenden Jugendstil deutlich an.
Auch die Wandelhalle trägt die Handschrift von Max Littmann. Zunächst errichtete Friedrich von Gärtner 1842 einen damals einmaligen Pavillon aus Gusseisen, auch „Eiserner Pavillon“ genannt, über den beiden Heilquellen Rakoczy und Pandur. Diesen Pavillon ließ Max Littmann 1909 abreißen und dort zwischen 1910 und 1911 die Wandelhalle mit Brunnenhalle errichten. Die Wandelhalle ist 90 m lang und umfasst eine Fläche von 2.640 m², womit sie als größte Wandelhalle Europas gilt. Mit ihrem durch Säulenreihen in drei Längsschiffe geteilten Innenraum ist sie wie eine Basilika angelegt. Die durchgängige Konstruktion aus Stahlbeton galt zur Bauzeit als ebenso innovativ wie die nach außen in den Kurgarten drehbare Konzertmuschel.
Das Kurhausbad wurde von Max Littmann 1927 als staatliches Badehaus errichtet und war einst Europas modernstes Badehaus. Es bot 110 Moor- und Sole-Badekabinen für die Badekur sowie eine Abteilung für römisch-irische und russische Dampfbäder. Max Littmann entwarf es als dreigeschossigen Dreiflügelbau in neoklassizistischem Baustil. Noch heute beeindrucken das repräsentative Vestibül (Eingangshalle), die mit Glasmalereien versehenen Fenster des angrenzenden Treppenhauses und die bemalten Kachelwände im Untergeschoss. Heute befinden sich im umbenannten „Haus für Gesundheitsmanagement“ Laborräume des Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit sowie das Institut für Kurortmedizin, mit einer Brückenprofessur der Uni Würzburg.
Zudem entwarf Max Littmann das Tennishaus der ältesten Tennis-Anlagen Bayerns, die 1907 ihren Spielbetrieb aufnahmen. Der Tennis-Club Rot-Weiß Bad Kissingen ist somit einer der ältesten und traditionsreichsten Tennisvereine Bayerns.
Ein Vermächtnis, das bis heute lebt und erlebbar ist
Max Littmanns Einfluss auf Bad Kissingen ist nicht nur historisch, sondern auch gegenwärtig spürbar. Viele seiner Bauwerke sind bis heute in Nutzung und prägen das Stadtbild nachhaltig. Der einzigartige Mix aus Funktionalität, Ästhetik und architektonischem Anspruch, den Littmann in die Kurstadt brachte, ist eine dauerhafte Bereicherung für die Einheimischen sowie Besucherinnen und Besucher. Dank seines visionären Ansatzes ist es auch heutigen Generationen möglich, die Architektur seiner Zeit in einem nahezu unveränderten Zustand zu erleben.
Gäste haben die Möglichkeit, bei Führungen und Veranstaltungen die Bauwerke Littmanns in ihrem ursprünglichen Glanz zu erleben und dabei in die reiche Geschichte der Stadt einzutauchen. Dafür bietet sich die Besichtigung der historischen Räumlichkeiten bei einem Rundgang an. In jedem der Räume und Säle können Sie sich an verschiedenen Stationen detailliert rund um die Geschichte und Entwicklung der Gebäude informieren und interessantes Hintergrundwissen aneignen. Während des Rundgangs können Sie auch das Originalmodell des Regentenbaus von Max Littmann betrachten. Weitere Informationen finden Sie hier:Rundgang Historische Gebäude und Kuranlagen
